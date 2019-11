Apple, spedizioni iPhone in aumento del 6% in Cina

Le spedizioni di iPhone in Cina hanno registrato un aumento del 6% nei mesi di settembre e ottobre. È quanto emerge dai dati ufficiali rilasciati dal governo cinese in relazione alle spedizioni generali nel Paese del Dragone. Il merito probabilmente va all’ultimo arrivato in casa Apple, iPhone 11. Il colosso di Cupertino ha visto crescere le proprie spedizioni cinesi mentre le spedizioni complessive nel mercato in questione hanno subito un calo generale.

La China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) è in grado di tracciare il numero di smartphone spediti nel Paese in quanto i produttori sono tenuti a divulgare i dati per ottenere i permessi. Nonostante la Cina non riveli i dati di vendita per ogni singolo produttore, a Bloomberg è bastato sottrarre dal numero totale delle spedizioni quello relativo agli smartphone Android per ottenere infine i dati sugli iPhone. Il calcolo dunque è stato semplice.

Bloomberg riferisce che Apple ha spedito 10 milioni di iPhone in Cina negli ultimi due mesi. Questi dati confermano che le vendite dell’ultima generazione di iPhone 11 stanno procedendo meglio rispetto alla generazione precedente. Come già detto in apertura, l’azienda statunitense è riuscita a far bene in un momento in cui le spedizioni totali nel mercato cinese hanno – in realtà – subito un calo del 5% attestandosi a 69.3 milioni di unità.

Secondo l’analista di Canalys, Nicole Peng, il prezzo più basso dell’iPhone 11 rispetto all’iPhone Xr è stato un fattore importante nell’aumento delle spedizioni cinesi degli smartphone della Mela Morsicata. Restano, però, importanti sfide da affrontare in Cina per Apple che continuerà a dover affrontare l’ascesa dei marchi locali come Huawei e Xiaomi. La sfida più grande, poi, sarà quella di rendere disponibili i servizi in abbonamento (Apple Music, Apple Tv+ e Apple Arcade) anche in Cina, dove non sono attualmente presenti.