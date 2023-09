Nel corso degli ultimi anni, Apple ha compiuto un passo audace posizionando i suoi dispositivi, iPhone e Apple Watch, come salvavita. In occasione del recente annuncio degli iPhone 15, il gigante tecnologico ha presentato una narrativa che non solo mette in mostra le caratteristiche dei suoi prodotti, ma sottolinea anche il loro potenziale di salvare vite umane.

Il messaggio di Apple è chiaro: senza un Apple Watch o un iPhone potreste trovarvi in situazioni terribili, dalle emergenze mediche al rimanere bloccati in mezzo alla natura selvaggia. Sebbene alcuni possano trovare inquietante questo approccio, è innegabile che esso metta in evidenza le notevoli funzioni di sicurezza integrate in questi dispositivi.

Una di queste è l’SOS emergenze via satellite, disponibile sia sugli Apple Watch sia sugli iPhone, che permette di contattare i servizi di soccorso in caso di necessità. In scenari reali, diverse persone sono state salvate da situazioni pericolose grazie a questa tecnologia. Apple Watch, inoltre, vanta una serie di funzioni di monitoraggio della salute, tra cui il rilevamento delle cadute, l’elettrocardiogramma e la stima dell’ossigeno nel sangue, in grado di rilevare potenziali problemi medici e permettere agli utilizzatori di intervenire tempestivamente.

L’anno scorso Apple ha introdotto la funzione Crash Detection, che avvisa i servizi di emergenza quando rileva un incidente stradale, consolidando ulteriormente l’idea che questi dispositivi possano essere dei veri e propri salvavita. Grazie alla connettività satellitare, Apple garantisce la possibilità di chiedere aiuto anche in aree remote prive di segnale cellulare, una funzione non ancora disponibile sulla maggior parte dei dispositivi Android.

Questo cambiamento nella strategia di marketing di Apple, che passa dall’enfatizzare la connettività e il fitness tracking al mostrare le capacità salvavita, potrebbe riflettere l’evoluzione del mercato della tecnologia indossabile. Pur dovendo affrontare la concorrenza dei migliori smartwatch nel monitoraggio della salute, Apple Watch si distingue per le sue esclusive funzioni di salvaguardia della salute.

Tali funzioni non servono solo a salvare vite umane, ma potrebbero anche essere redditizie per Apple. Il settore dei servizi dell’azienda ha registrato una crescita enorme, grazie a offerte come Apple Music, TV Plus, iCloud Plus e Apple One. Con l’aggiunta della connettività satellitare e dell’assistenza stradale, Apple intende mantenere gli utenti impegnati e fedeli, creando potenzialmente un nuovo flusso di entrate.

Anche se il prezzo esatto di questi servizi dopo il periodo di prova rimane incerto, il CEO di Apple, Tim Cook, ritiene che una volta che gli utenti sperimenteranno la sicurezza e la comodità di queste funzioni, non vorranno più farne a meno. In un mondo in cui la sicurezza e la connettività sono fondamentali, iPhone e Apple Watch si sono evoluti oltre i semplici gadget, diventando strumenti essenziali per preservare e migliorare la vita.

Dopotutto, quando si è in pericolo, avere un iPhone o un Apple Watch può forse fare davvero la differenza. Per quanto spingere il marketing e provare ad aumentare i propri ricavi spingendo su questa leva possa essere discutibile, se il risultato ottenuto è quello di salvare la vita alle persone possiamo davvero lamentarci?