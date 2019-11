Apple, via dall’App Store l’app per spiare i followers su Instagram

Apple ha rimosso dal suo App Store Like Patrol, l’applicazione che consente agli utenti di monitorare le attività su Instagram dei propri followers.

Apple ha rimosso dal suo App Store Like Patrol, l’applicazione che consente agli utenti di monitorare le attività su Instagram dei propri followers. Il popolare social network aveva già inviato una richiesta agli sviluppatori chiedendo la cessazione dell’attività che – a quanto pare – viola i termini e le condizioni di utilizzo di Instagram. La richiesta però non è stata accolta.

L’applicazione è stata rimossa dallo store di Apple perché “ha violato le linee guida per gli sviluppatori”. L’azienda di Cupertino non ha fornito maggiori dettagli. Tuttavia, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che il motivo possa essere quello di non mettere a rischio la privacy degli utenti. Con un abbonamento annuale di 80 dollari, il servizio forniva un rapporto dettagliato sulle attività dell’utente indicato monitorando i like, i commenti alle foto e molto altro, specificando anche il sesso dell’utente con cui la persona spiata interagiva.

Il fondatore di Like Patrol, Sergio Luis Quintero, ha inviato un commento a CNET affermando: “Siamo fermamente convinti che la nostra app non violi le politiche di Apple, prevediamo di presentare ricorso contro questa decisione nei prossimi giorni. Se la nostra app ha violato i termini del servizio, allora anche Instagram ha violato le stesse policy dal 2011 al 2019 con la scheda Segui già. Perché non è stata rimossa?”

La scheda “Segui già” è quella sezione che mostrava a quali post le persone da noi seguire avevano messo un “like” o lasciato un commento. Instagram ha provveduto alla sua rimozione poco tempo fa, scelta che è stata dettata dalla volontà di preservare la privacy degli utenti. Quintero ha dichiarato, infine, che renderà open-source gli strumenti utilizzati dall’app nei prossimi giorni. È ipotizzabile che anche altre applicazioni simili stiano passando sotto la lente di ingrandimento di Facebook e Apple.