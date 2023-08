L’annuncio dell’headset Vision Pro di Apple nel giugno 2023 ha suscitato un notevole interesse, con uno dei principali argomenti di discussione incentrato sul suo prezzo di 3.499,00€. Nonostante le voci che circolano riguardo ad Apple che addebita agli acquirenti il costo di produzione o qualcosa di simile, rimane comunque una somma considerevole che la maggior parte delle persone esiterebbe a spendere per un headset.

Tuttavia, potrebbe esserci una luce in fondo al tunnel, poiché secondo le voci attuali, Apple sta esplorando modi per abbassare il prezzo, che possano riguardare un headset “Vision Pro 2” o una versione a costo inferiore che escluda alcune delle funzionalità più costose.

Secondo quanto riportato da The Information, Apple sta valutando nuovi fornitori per i display Micro-OLED del Vision Pro, inclusi i nomi BOE e SeeYA. Se supereranno la selezione, potrebbero contribuire a ridurre il costo dei componenti del Vision Pro, auspicabilmente traducendosi in un dispositivo più accessibile per i consumatori.

Al momento, Sony è l’unico produttore dei display all’interno del Vision Pro. La capacità dell’azienda di produrre tali display per Apple è limitata a meno di 1 milione di unità all’anno. Considerando che ogni Vision Pro richiede due display, il numero di headset che Apple può vendere annualmente risulta piuttosto contenuto, con stime che si aggirano intorno alle 400,000 unità.

L’eventuale aggiunta di altri fornitori di display potrebbe presumibilmente affiancare gli sforzi di Sony, consentendo ad Apple di abbassare il costo del Vision Pro. In fondo, se più fornitori possono contribuire alla produzione dei componenti necessari, Apple avrebbe più margine di manovra nelle trattative di prezzo.

Secondo l’esperto dell’industria dei display Ross Young, il costo di produzione dei display del Vision Pro rappresenta oltre il 10% del prezzo richiesto di 3.499,00€, mentre l’analista di Omdia David Hsieh ha ipotizzato che questa cifra possa addirittura arrivare al 35%, pari a 1.542,00€. Un’eventuale riduzione di tale costo potrebbe avere un impatto significativo sul prezzo finale del prodotto.

Un aspetto interessante emerso dal rapporto di The Information è che i test condotti da Apple non sembrano riguardare soltanto una possibile Vision Pro di seconda generazione, ma potrebbero anche focalizzarsi su un modello più economico che riduca alcune funzionalità. L’articolo fa riferimento a questa versione più accessibile con il nome in codice interno “N109”.

Al momento, le informazioni sul Vision Pro 2 o sul modello a prezzo inferiore sono scarse e non si sa ancora se manterranno il termine “Pro” nel nome. Tuttavia, qualora Apple riuscisse a proporre prezzi più contenuti per questi prodotti, ciò potrebbe aumentare la disponibilità di tali headset tra i consumatori.