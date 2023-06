Da quando è stato presentato qualche settimana fa, si è parlato a lungo di Apple Vision Pro e delle sue potenzialità, ma trattandosi di un visore indossabile anche l’aspetto dell’ergonomia e della comodità di utilizzo diventa molto importante, al punto da poterne decretare il successo o, al contrario, il fallimento.

Secondo le prime opinioni dei fortunati che hanno avuto modo di testare il video di Apple, la qualità dei materiali sarebbe molto alta: Apple ha deciso di utilizzare alluminio e vetro per realizzare il suo Vision Pro, ma questi materiali inevitabilmente vanno ad aggiungere un po’ di peso che si sarebbe potuto risparmiare utilizzando della più semplice plastica.

Per arginare il problema del peso, Apple ha lavorato sull’ergonomia e ha previsto uno strap superiore, oltre a quello che gira dietro alla testa, così da supportare meglio il visore sul viso: purtroppo però sembra che lo strap aggiuntivo sarà venduto a parte, in pieno stile Apple, una notizia che non sorprende conoscendo l’azienda, ma che fa storcere decisamente il naso considerato il prezzo di listino di Vision Pro fissato a 3499 $.

I più pessimisti sospettano che Apple proporrà anche lo strap originale in taglie differenti, così da accomodare quanti più utenti possibili, ma venderà in bundle solo il visore con lo strap in misura standard, costringendo gli altri utenti a investire altri soldi sullo strap della misura corretta, ed eventualmente anche lo strap aggiuntivo che gira sopra la testa.

Infine, resta il problema degli occhiali: chi indossa delle lenti per la correzione della vista avrà non poche difficoltà a usare Vision Pro, ma Apple ha comunque previsto una collaborazione con Zeiss che fornirà lenti specifiche dietro prescrizione medica, alla cifra di 600 $ da aggiungere al costo iniziale del dispositivo.

Apple Vision Pro arriverà sul mercato nel 2024, non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire se questo particolare dispositivo di Apple sarà un successo oppure no.