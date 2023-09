Secondo quanto emerso da un report di Mark Gurman, l’attesa per l’Apple Watch Series 9 e l’Apple Watch Ultra di seconda generazione sarà ricompensata con una serie di nuove funzionalità di rilievo.

Gurman ha indicato, difatti, che questi nuovi modelli di Apple Watch presenteranno vari miglioramenti nei sensori e nella componentistica, con un’attenzione particolare rivolta a velocità, efficienza e precisione. Tra le novità più significative, vi sarà una versione aggiornata del sensore ottico di frequenza cardiaca, che si porrà come una netta evoluzione rispetto a quello di terza generazione presente sugli Apple Watch Series 7 e Series 8.

Ma le sorprese non finiscono qui. I nuovi Apple Watch includeranno anche un nuovo chip U2 a banda ultra larga. Questa rappresenta la prima, grande, innovazione in questo campo, dall’introduzione del chip U1 nel 2019 con l’iPhone 11 Pro.

Il nuovo chip U2 dovrebbe migliorare in modo significativo le capacità di localizzazione dell’Apple Watch, rendendo possibile il tracciamento di persone, e dispositivi, con maggiore precisione attraverso l’app “Dov’è”.

Inoltre, l’Apple Watch Ultra di seconda generazione, avrà un occhio di riguardo verso l’ambiente, grazie all’utilizzo di un numero maggiore di materiali riciclati utilizzati per costruirlo. Per la prima volta, inoltre, sarà disponibile anche in un elegante colore nero.

Da notare che l’Apple Watch Series 9, in acciaio inossidabile, avrà una cassa stampata in 3D, una tecnologia che Apple sperimenterà con questo modello prima di introdurla anche nella produzione degli Apple Watch Ultra previsti per il prossimo anno.

Tuttavia, al di là di queste novità, i nuovi modelli di Apple Watch manterranno, al netto di qualche piccolo dettaglio, il design dei loro predecessori, facendo ancora attendere quel, tanto chiacchierato, redesign del prodotto che da anni continua a rimbalzare fra i leaker.

Infine, ci sono sempre più fonti che sostengono che Apple potrebbe presto fare delle modifiche ai cinturini, abbandonando alcuni modelli in pelle, modificando il Bracciale a Maglie (che fu introdotto insieme al primo Apple Watch) e rendendo discontinui alcuni dei modelli più costosi.