Apple Watch con l’aggiornamento 5.1.2 arriva l’ECG ma solo negli USA

Con WatchOS 5.1.2 sull’Apple Watch sono arrivate funzionalità importanti, che lo rendono il primo dispositivo consumer in grado di effettuare un elettrocardiogramma (Sull’Apple Watch 4) e di rilevare anche le irregolarità del battito cardiaco (Su tutti gli Apple Watch), avvertendo tempestivamente l’utente tramite notifica. Purtroppo al momento l’ECG è stato sbloccato nei soli Stati Uniti, dopo l’approvazione da parte della Food And Drug Administration. Man mano che altri enti sanitari nazionali approveranno il funzionamento comunque è probabile che tali funzioni siano sbloccate anche in altri Paesi. Il rilevamento delle irregolarità cardiache invece è disponibile in tutto il mondo.

È importante sottolineare – come abbiamo fatto in questo nostro articolo – che tali funzioni non sono comunque paragonabili, per completezza e affidabilità, a quelle ottenibili con la normale strumentazione medica e pertanto gli Apple Watch non possono essere considerati alla stregua di questi ultimi.

Tuttavia, visto che accompagnano l’utente nella sua quotidianità ed offrono funzioni più avanzate rispetto a quelle offerte da dispositivi simili, sono in grado di fornire all’utente informazioni preziose sul proprio stato di salute, in alcuni casi anticipando eventi più gravi e aiutando così anche ad evitarli o prevenirli.

Apple, che è molto interessata all’ambito medicale nel settore consumer, ha del resto lavorato moltissimo su queste funzioni, che hanno richiesto anni di sviluppo ed estesi test clinici – circa 600 partecipanti per mettere a punto la funzione ECG e addirittura oltre 400mila per il rilevamento del ritmo irregolare del cuore.

Come abbiamo già avuto modo di spiegarvi in passato, l’Apple Watch Serie 4 sfrutta il classico cardiofrequenzimetro elettrico per realizzare l’ECG. Mentre però nella maggioranza degli smartwatch questo sensore è posizionato nella parte posteriore del quadrante, qui è collegato alla corona circolare sul lato destro del dispositivo.

Per utilizzarlo sarà dunque necessario posizionarci sopra il dito per circa 30 secondi, durante i quali un impulso elettrico impercettibile per l’uomo raggiungerà il petto per poi tornare verso lo smartwatch, ottenendo così le informazioni basilari sull’andamento delle pulsazioni e la funzionalità del cuore, poi organizzate e interpretate tramite l’applicazione apposita, disponibile gratuitamente su ogni iPhone.