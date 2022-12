Stando ad alcune scoperte fatte da Appleinsider, l’azienda di Cupertino sembra interessata ad introdurre, sui suoi Apple Watch, nuovi comandi che non richiederebbero l’uso delle mani.

Fonte: Appleinsider

Appleinsider ha infatti di recente scoperto un brevetto di Apple che andrebbe ad introdurre tutta una serie di nuovi comandi “hands-free”, simili a quanto introdotto con “raise to speak”, che non richiederebbero l’uso della corona digitale né, tantomeno, alcun contatto con il display dell’Apple Watch. Ridotto ai minimi termini il sistema “Raise to Speak” si basa su una semplice combinazione: alzare il polso e parlare al proprio Apple Watch. Il movimento dell’arto, in questo sistema, viene automaticamente visto come la volontà, da parte dell’user, di impartire comandi a Siri (senza la necessità del classico “hey siri””).

Ma tornando alla (presunta) novità di Apple: questa nella richiesta di brevetto depositata viene descritta come “interagire con un device elettronico tramite movimento fisico”. Descrizione che, per l’appunto, per certi versi ricorda il sopra menzionato sistema e che a tutti gli effetti, ha già una sua storia: la prima richiesta risale infatti al 2019 e evidenzia come il sistema si basi sull’effettuare precisi movimenti del polso o del braccio che poi vengono interpretati da Apple Watch.

Uno degli esempi presentati riguarda la possibilità di accettare o rifiutare una chiamata in arrivo: sul display dovrebbe apparire una sorta di “labirinto” a forma di M in cui muovere una “sfera”: a seconda del camino fatto fare a quest’ultima si può scegliere se accettare o meno la telefonata. Per farlo basterebbe ruotare il polso per spingere il “cursore” nella direzione voluta e quindi, inclinando il braccio, effettuare la scelta. In un’altra “configurazione”, il labirinto era a forma di U invertita, a seconda del braccio scelto sarebbe possibile chiudere una chiamata o mettere in attesa l’interlocutore. La conferma della scelta fatta avverrebbe solo dopo aver tenuto il cursore in posizione per alcuni secondi. In un altro esempio viene sfruttata l’inclinazione del braccio per rispondere ad una chiamata o rifiutarla: ruotando il braccio verso l’utente si risponde alla chiamata, ruotandolo verso l’esterno la stessa verrebbe rifiutata.

Inutile ricordare come, negli anni, Apple abbia presentato molte richieste di brevetti per idee che poi, all’atto pratico, non sono mai state svilupapte. Tuttavia, almeno in questo caso, potremmo essere di fronte all’anteprima di qualcosa che potrebbe facilmente diventare realtà. Questo perché, considerando l’hardware degli Apple Watch, sarebbero necessarie solo alcune (relativamente) minime modifiche software. La vera domanda è una sola: quant’è interessata Apple a farle diventare realtà? Noi, ovviamente, non abbiamo la risposta, ma se dovessimo tirare ad indovinare non punteremmo tanto su un rilascio pensato per gli attuali Apple Watch, ma bensì a qualcosa che vedremmo solo nel caso in cui la casa di Cupertino decida di immettere sul mercato una nuova serie dei suoi wearable da polso.