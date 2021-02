Apple Watch per monitorare l’insufficienza cardiaca, parte lo studio

Presto un nuovo studio legato alla salute partirà in Canada e vedrà come protagonista, ancora una volta, Apple Watch. Lo smartwatch della società di Cupertino, anno dopo anno, aggiunge delle funzioni che lo portano non solo ad essere un estensione dello smartphone ma anche uno strumento di monitoraggio della propria salute.

L’obiettivo del nuovo studio è quello di analizzare come il wearable possa essere una valido aiuto con i pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca.

Per portare avanti lo studio – che avrà una durata di 3 mesi – è stata scelta una cardiologa Canadase molto rinomata nello Stato Nord Americano che lavora nel Ted Rogers Center: Heather Ross. La dottoressa è molto ottimista sul fatto che Apple Watch possa fornire dei dati precisi ed accurati per monitorare tale patologia.

Ovviamente l’intero percorso di 90 giorni sarà seguito anche da un team ad hoc selezionato da Apple. I risultati che si raccoglieranno, indicheranno se Apple Watch possa essere o meno affidabile ad essere utilizzato per rilevare i dati che servono per identificare un peggioramento dell’insufficienza cardiaca. Questi potranno essere anche condivisi in remoto e inviati al medico competente.

Lo studio si evolverà step by step e saranno confrontati i dati raccolti dai pazienti tramite Apple Watch e i dati di ruotine soliti che gli stessi effettueranno normalmente. Saranno poi elaborati per capire se lo smartwatch di Apple con i suoi sensori possa fornire un quadro attendibile che monitori tempestivamente lo scatenarsi dei prodromi di una insufficienza cardiaca.

Alla luce dell’organizzazione di questo importante studio, Apple è molto entusiasta di dare una mano alla dottoressa Ross e al suo team per gestire meglio, con una tecnologia non invadente, una patologia così importante come l’insufficienza cardiaca.