Alla Worldwide Developer Conference (WWDC) che avrà luogo dal 5 al 9 giugno 2023 all’Apple Park di Cupertino, le novità riguardanti watchOS 10 potrebbero essere le più significative. In particolare, come riportato da Mark Gurman su Bloomberg, l’attenzione si sta concentrando sull’aggiornamento dell’interfaccia utente. In pratica Apple Watch potrebbe, letteralmente, cambiare faccia.

Certo non si parla esplicitamente di un nuovo design, si usa la parola “aggiornamento”, ma considerando che l’interfaccia dell’Apple Watch è rimasta pressoché invariata sin dal lancio del sistema operativo nel 2015, ci si aspetta una buona dose di novità.

Se diamo uno sguardo alle numerose versioni di iOS, troviamo l’introduzione di diverse funzioni a livello di usabilità e navigazione, come la libreria app, la possibilità di visualizzare informazioni in tempo reale nella schermata di blocco e molto altro, ma è difficile pronunciarsi su watchOS.

La struttura di uno smartwatch impone diversi accorgimenti e le stesse funzioni vanno riprogettate per renderle usabili e adatte agli orologi, motivo per il quale i principali aggiornamenti per i dispositivi wearable riguardano l’estetica, per esempio introducendo un nuovo quadrante.

Nondimeno, vale la pena seguire con attenzione i futuri leak su cosa Apple potrebbe tirar fuori per la sua linea di smartwatch, mentre la WWDC si prospetta essere un appuntamento da non perdere che vede tra le sue punte di diamante i nuovi MacBook e iOS 17.