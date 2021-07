Apple Watch protagonista di una storia a lieto fine

Più e più volte abbiamo sottolineato come Apple Watch fosse davvero utile nell’ambito della salute e, generazione dopo generazione, aggiunge sempre più funzioni che aiutano a tenere sotto controllo i vari parametri della vita quotidiana.

E quando lo smartwatch di Apple è l’oggetto che avvisa anche solo con un campanello d’allarme che c’è qualcosa che non va, come in questo caso, è sempre meritevole sottolinearlo. Ma cosa è successo questa volta? Ecco il breve racconto.

Innanzi tutto è bene affermare che il sensore del battito cardiaco e quello dell’ECG sono stati fondamentali per rilevare le condizioni cardiache pericolose della persona monitorata.

Nel dettaglio parliamo di una donna che, dopo aver salito 12 gradini, ha notato il suo smartwatch segnalare un battito di 169. Ovviamente preoccupata per tale risposta del cuore ad una sforzo così contenuto, decise di avvisare il marito e assieme di chiamare il medico. Nel mentre, in autonomia, Apple Watch aveva già fornito una notifica delle condizioni della paziente al dottore, ECG compreso. In USA infatti la American Heart Association permette di inviare in tempo reale delle notifiche agli operatori sanitari e, sebbene l’ECG di Apple Watch non sia completo come quello standard, fornisce un’indicazione di massima.

Il medico ha subito prescritto alla sua paziente dei test approfonditi in una struttura sanitaria e il referto ha sottolineato un problema cardiaco senza che il soggetto ne accusasse le conseguenze più gravi. Nel dettaglio la donna ha subito una diminuzione del flusso sanguigno nell’arteria che, grazie alla segnalazione di Apple Watch che qualcosa non andasse, è stato scoperto e poi prontamente curato in struttura.

Insomma, una storia a lieto fine come vorremmo raccontarne di altre migliaia grazie a degli oggetti che stanno via via diventando sempre più utili e utili compagni delle nostre vite.