Apple Watch rugged: smartwatch carrozzato all’orizzonte?

Apple Watch, lo smartwatch made in Cupertino, è arrivato alla versione 6 e durante il corso del tempo il suo hardware è stato sempre aggiornato, aggiungendo nuove funzioni che hanno legato molto all’ambito salute e fitness.

Un aspetto importante degli indossabili è quello di essere impermeabili, e lo smartwatch di Apple lo è. Ma oltre a questo la società vorrebbe spingersi ancora più in la creando un Apple Watch rugged, ovvero resistente alle condizioni atmosferiche e con una struttura più massiccia e spessa del corpo delle versioni normali.

Dopotutto con il passare del tempo abbiamo imparato a conoscere e apprezzare versioni in acciaio e in alluminio che, unito alla scelta del cinturino più adatto, davano un tocco di personalizzazione in più. L’ultimo Apple Watch Serie 6 ad esempio include un set di sensori per leggere la quantità di ossigeno nel sangue, oltre che un sensore per il battito cardiaco e la capacità di effettuare un ECG a singola derivazione.

Secondo Bloomberg, il periodo scelto per svelarlo al mondo è la fine 2021, massimo inizio 2022. Si parla di un design ben preciso che si farà riconoscere a prima vista e che ne demarcherà i lineamenti di un prodotto Apple. Potrebbe essere consigliato ad una platea di clienti davvero esigenti come quelli che praticano sport estremi oppure agli escursionisti, oppure ancora per monitorare meglio attività subacquea. Gli attuali indossabili di Apple sono si resistenti quanto basta, ma le versioni rugged saranno create per andare oltre.

Dall’alto del primato raggiunto come smartwatch più venduto al mondo, affiancare una proposta rugged a quella attuale darebbe un ventaglio di scelta più ampia per i clienti, ricordando che esiste anche il modello Apple Watch SE.