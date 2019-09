Apple Watch Serie 1 e Serie 2 ricevono l’aggiornamento a watchOS 5.3.2

Apple Watch Serie 1 e Serie 2 si aggiorneranno a watchOS 6 nel corso dell'autunno. L'ultimo aggiornamento watch OS 5.3.2 risolve alcuni problemi di sicurezza.

Nonostante sia cominciato l’aggiornamento dell’ultima versione del sistema operativo watchOS 6 per i dispositivi compatibili, Apple Watch Serie 1 e Apple Watch Serie 2 stanno ricevendo l’aggiornamento a watchOS 5.3.2. Si tratta di un update minore che risolve alcuni problemi di sicurezza.

Stando a quanto dichiarato dall’azienda, un utente malintenzionato – da remoto – potrebbe essere in grado di causare una chiusura imprevista dell’applicazione o eseguire un codice arbitrario. Ecco spiegato il motivo per cui i possessori di Apple Watch di prima e seconda generazione stanno ricevendo tale update, consigliato a tutti gli utenti.

Tuttavia, ricordiamo che Apple Watch Serie 1 e Apple Watch Serie 2 riceveranno l’aggiornamento a watchOS 6 nel corso dell’autunno. Per procedere all’aggiornamento da Apple Watch, è necessario aprire l’app dedicata dall’iPhone, accedere al menù Generali e recarsi in Aggiornamento software avviando il download. Lo smartwatch deve essere in carica (l’installazione partirà quando avrà raggiunto almeno il 50%) e trovarsi nel raggio d’azione dell’iPhone a cui è accoppiato che – a sua volta – deve essere connesso a una rete Wi-Fi.