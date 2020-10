Apple Watch Serie 6 e Watch SE sbarcano da Vodafone: le offerte disponibili

Vodafone ha annunciato l’avvio della distribuzione sui suoi canali dei nuovi smartwatch Apple Watch Serie 6 e Watch SE. L’operatore rosso è l’unico in Italia ad attivare la SIM virtuale per la versione Cellular degli orologi del colosso di Cupertino, grazie al servizio OneNumber. Quest’ultimo dà la possibilità di chiamare e navigare con il proprio numero e la propria offerta senza bisogno di avere l’iPhone vicino. Con la SIM virtuale, Apple Watch e iPhone condividono lo stesso numero e la stessa offerta: lo smartwatch è sempre connesso indipendentemente dalla posizione dello smartphone.

È possibile acquistare i nuovi Apple Watch anche in comodo rate di 30 mesi, con le seguenti tariffe:

Apple Watch SE GPS + Cellular : anticipo di 9,99 euro (non previsto per i già clienti Vodafone) e 30 rate mensili da 11,99 euro (cassa 40mm) e 12,99 euro (cassa da44mm).

: anticipo di 9,99 euro (non previsto per i già clienti Vodafone) e 30 rate mensili da 11,99 euro (cassa 40mm) e 12,99 euro (cassa da44mm). Apple Watch S6 GPS + Cellular: anticipo di 39,99 euro (non previsto per i già clienti Vodafone) e a 30 rate da 16,99 euro (cassa 40mm) e 17,99 euro (cassa 44mm).

Le colorazioni disponibili in entrambi i casi sono Argento o Grigio Siderale, con cinturino sport bianco o nero.

Apple Watch Serie 6

In occasione del lancio, il servizio OneNumber avrà un costo di 3 euro (anziché 5 euro) e i primi 3 mesi sono in omaggio. È ovviamente possibile acquistare Apple Watch Serie 6 e Apple Watch SE in un’unica soluzione al prezzo rispettivamente di 549,99 euro e 369,99 per i modelli con cassa da 40 mm e a 579,99 euro e 399,99 euro per i modelli con cassa da 44 mm.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Vodafone e/o a recarvi in uno dei loro negozi, sparsi su tutto il territorio nazionale.