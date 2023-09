Durante l’evento Wonderlsut tenutosi la settimana scorsa Apple, oltre agli iPhone 15, ha annunciato anche i nuovi Apple Watch Serie 9, la nuova linea di smartwatch top di gamma che usciranno ufficialmente il 22 settembre. I preorder, però, sono già aperti, motivo per cui, esattamente come abbiamo fatto per i nuovi iPhone, in questo articolo vi presenteremo una lista con tutti gli store in cui potrete assicurarvi già da oggi il vostro Apple Watch, così da assicurarvi di riceverlo al giorno dell’uscita.

Gli Apple Watch Serie 9 esistono di due diversi materiali e grandezze: per quanto riguarda il case, potrete scegliere tra alluminio e acciaio inossidabile, mentre per la grandezza della cassa le opzioni sono 41 o 45mm. I prezzi, invece, partono da 459,00€ (100,00€ in meno rispetto allo scorso modello), ma avrete modo di optare per diverse tipologie di pagamento a rate in molti degli store, in modo da rendere la spesa più accessibile.

Apple Watch Serie 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli Apple Watch Series 9 presentano principalmente novità funzionali e tecniche, senza variare troppo per quanto riguarda l’estetica. Si tratta, dunque, di un prodotto che si rivolge sia ai fedelissimi di Apple, che ogni anno, insieme all’iPhone, sostituiscono anche lo smartwatch abbinato (magari sfruttando il servizio trade-in offerto da Apple), ma anche semplicemente a coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartwatch e desiderano un top di gamma assoluto. In fatto di design e funzionalità, infatti, sono ben pochi i modelli sul mercato capaci di competere, e non sono disponibili a prezzi inferiori.

L’innovazione principale che vi dovrebbe spingere ad acquistare l’Apple Watch Series 9 è il nuovo Chip S9, il quale promette dei salti notevoli per quanto riguarda prestazioni ed efficienza. Si tratta, infatti, del primo grosso cambiamento su questo fronte sin dal 2020, e i punti di forza promessi sono un’autonomia fino a 18 ore, una GPU il 30% più potente rispetto all’S9 e notevoli miglioramenti all’integrazione con Siri. Vi sono poi la nuova gesture del doppio tocco, uno schermo con luminosità migliorata e svariate altre caratteristiche che vi lasciamo scoprire nel nostro pezzo dedicato.

Apple Watch Serie 9, come pagarlo a rate?

Se state considerando l’acquisto di un Apple Watch Series 9 e desiderate pagarli a rate, ci sono diverse opzioni tra cui potete scegliere, indipendentemente dallo store che preferite. Se preferite acquistare direttamente dall’Apple Store, potete aprire un finanziamento durante il processo di pagamento, semplicemente inserendo il prodotto nel carrello e cliccando su “Finanziamento”.

Un’alternativa è affidarsi al pagamento a rate offerto da Amazon tramite la linea di credito Cofidis. Questa opzione è una delle poche sul mercato a offrire un finanziamento a tasso zero senza richiedere una busta paga, ma solo un conto corrente e un documento di identità. Dopo aver inserito l’articolo nel carrello su Amazon, selezionate semplicemente “CreditLine” come metodo di pagamento e seguite le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Inoltre, potete considerare i pagamenti in tre rate a tasso zero offerti da PayPal e Klarna. Anche queste opzioni non richiedono una busta paga e sono disponibili nella maggior parte degli store online, tra cui Comet, Euronics e Unieuro. La scelta del metodo dipenderà dalle vostre esigenze e preferenze, ma è importante optare solo per rivenditori affidabili come quelli menzionati in questo articolo, per garantire una transazione sicura e senza rischi di truffe.

Apple Watch Serie 9, dove effettuare i preorder per ogni modello

Apple Store

Apple Watch Serie 9 41mm

Apple Watch Serie 9 45mm

Amazon

Apple Watch Serie 9 41mm

Apple Watch Serie 9 45mm

Mediaworld

Apple Watch Serie 9 41mm

Apple Watch Serie 9 45mm

Unieuro

Apple Watch Serie 9 41mm

Apple Watch Serie 9 45mm

Ovviamente, gli iPhone 15 saranno disponibili per il preorder anche su altri store, come ad esempio Euronics (qui tutti i modelli). Insomma, avete un’ampia scelta su dove acquistarlo, non vi resta che decidere quale modello fa maggiormente al caso vostro e sperare che sia ancora disponibile!

