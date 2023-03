Apple Watch Series 8 è realtà da ormai qualche mese e, indubbiamente, si tratta di uno degli smartwatch top di gamma più interessanti del mercato, complice non solo il nome “Apple”, ormai marchio di assoluta qualità, ma anche e soprattutto le sue caratteristiche tecniche, che lo rendono un prodotto tecnologicamente avanzato ed estremamente versatile.

Venduto ad un prezzo che, di norma, si attesta attorno ai 509,00€ (parliamo della versione GPS con cinturino in silicone e con quadrante da 41 mm), Apple Watch Series 8 non è certamente uno smartwatch per tutti in termini di prezzo e, per questo, potrebbe farvi piacere sapere che, allo stato attuale, è in sconto su Amazon a soli 437,00€, e dunque con uno sconto pari al 14%!

Si tratta, per ora, del prezzo più basso mai registrato per questo specifico modello, ed anche se il 14% potrebbe non sembrare molto, val la pena ricordare che parliamo dell’ultimo modello arrivato in commercio per la serie “base”, ovvero escludendo il ben più performante (e costoso) Apple Watch Ultra.

Si tratta, dunque, di un prodotto davvero fresco di scaffale, presentato nell’ultima parte del 2022 e che ha portato con sé una rifinitura del design a cui l’azienda californiana ormai ci ha abituato nel corso degli anni per il proprio smartwatch.

Niente stravolgimenti, dunque, ma solo un perfezionamento di quello che ad oggi è ancora l’orologio connesso più venduto al mondo. Non significa, però, che Apple Watch Serie 8 sia da sottovalutare, a partire dal suo splendido display LTPO OLED da 1,69” con risoluzione 430 x 352 pixel, e picchi di luminosità da ben 1000 nit, che lo rendono visibile anche in condizioni di elevata luminosità, così che il display sia visibile anche a chi, ad esempio, si diletta negli sport all’aperto, anche in ambito agonistico.

Apple Watch Series 8, inoltre, include alcune tecnologie davvero innovative ed intriganti, oltre che utilissime, come ad esempio un nuovo ed avanguardistico sensore per la temperatura corporea che, in connessione ai più comuni sensori per il monitoraggio cardiaco e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, rendono anche il controllo dei valori di attività fisica più efficiente e preciso tanto che, ad esempio, questo splendido smartwatch è persino in grado di effettuare una lettura ECG che poi è possibile recuperare dal proprio iPhone in versione PDF, così che possa essere poi condivisa con il proprio medico o con i propri specialisti.

Certificato IP6X, può resistere ad immersioni fino ai 50 metri di profondità e, dulcis in fundo, dispone anche di una nuovissima ed utile funzionalità, potenzialmente in grado di salvarvi la vita! Series 8, infatti, include il rilevamento automatico degli incidenti, possibile grazie al suo sensibile e preciso accelerometro, in grado di registrare fino a 256G di decelerazione, e dunque in grado di riconoscere anche gli incidenti stradali più severi, chiamando automaticamente i soccorsi!

Una App Allenamento migliorata, funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”, ed un sistema intelligente di calcolo delle progressioni nel fitness, sono solo alcune delle innumerevoli caratteristiche di questo splendido smartwatch che, come sempre, non si pone altro obiettivo che essere il top di gamma del mercato!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta dedicando a questa offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, peggio ancora, l’offerta termini del tutto!

