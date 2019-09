Apple Watch: sostituzione gratuita dello schermo per alcuni modelli

Apple procederà alla sostituzione gratuita del display di alcuni Apple Watch Serie 2 e Serie 3 in alluminio che in rare circostanze presentano una crepa sul pannello.

Apple ha annunciato un nuovo programma di sostituzione gratuita del display per alcuni modelli di Apple Watch. Come si legge nel comunicato ufficiale, in circostanze molto rare potrebbe formarsi una crepa lungo il bordo dello schermo nei modelli in alluminio di Apple Watch Serie 2 e Serie 3. La crepa potrebbe estendersi su tutti i lati del pannello. La causa non è stata specificata.

Nel caso in cui l’utente dovesse riscontrare questo tipo di problema, Apple procederà alla sostituzione gratuita del display. Non tutti i modelli possono beneficiare del programma di sostituzione. L’azienda ha pubblicato la lista completa degli Apple Watch idonei che trovate qui di seguito.

Serie e modello Dimensioni della cassa Colore e materiale Data di vendita Apple Watch Series 2 38mm e 42mm Alluminio grigio siderale, oro, oro rosa e argento Settembre 2016 – settembre 2017 Apple Watch Nike + Series 2 38mm e 42mm Alluminio grigio siderale e argento Ottobre 2016 – ottobre 2017 Apple Watch Series 3 (GPS) Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 38mm e 42mm Alluminio grigio siderale, oro e argento Settembre 2017 – settembre 2019 Apple Watch Nike + Series 3 (GPS) Apple Watch Nike + Series 3 (GPS + Cellular) 38mm e 42mm Alluminio grigio siderale e argento Ottobre 2017 – settembre 2019

Qualora il dispositivo dovesse essere considerato idoneo, Apple assicura la restituzione entro 5 giorni lavorativi. l programma copre i modelli in alluminio idonei di Apple Watch Series 2 e Series 3 per tre anni a partire dalla prima vendita al dettaglio dell’unità o per un anno dalla data di inizio del programma. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore a questo link.