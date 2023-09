In questo momento l’evento Apple è ancora in corso. Per le ultime novità, ricaricate la pagina

È già arrivato il momento di un nuovo Apple Watch Ultra! L’orologio premium di Apple, dedicato agli sportivi più estremi, modello che ha debuttato solamente lo scorso anno, si rinnova con un hardware più potente e una serie di nuove caratteristiche che in molti stavano aspettando.

Apple Watch Ultra 2 mantiene invariato il suo aspetto, con una cassa da 49mm realizzata in titanio. A protezione del luminoso display, che quest’anno vanta ben 3000 nits di luminosità massima, troviamo ancora una volta il resistente vetro zaffiro. Il tasto azione colorato e programmabile è ancora ben visibile sul lato sinistro dell’orologio, mentre la corona digitale rimane in evidenza sul lato destro.

Anche Apple Watch Ultra Series 2 sfrutterà il nuovo “Double Tap”, l’innovativo sistema che permette all’utente di toccare due volte, rapidamente, la punta di pollice e indice, per interagire con diverse funzioni associate a Siri e a WatchOS. Inoltre, permetterà di usare Siri anche senza avere a disposizione una connessione internet, visto che l’assistente è installato direttamente nel nuovo WatchOS 10.

Apple Watch Ultra 2

I nuovi cinturini di Apple Watch Ultra Series 2 perpetrano la nuova politica ecologica di Apple, ribatezzata progetto Apple 2030, rimuovendo materiali come quali silicone, e pelle, e sostituendoli con materiali più ecologici, e “fiber-based”, come l’inedito FineWoven, il quale sostituirà la pelle senza modificare il design, e la consistenza, dei cinturini che fino a oggi erano prodotti con quest’ultima. Per quanto riguarda le colorazioni dei cinturini, infine, i tre modelli già visti l’anno scorso ritornano con un nuovo assortimento di colori.

Stesso discorso per la nuova confezione, pensata per ridurre le emissioni di elettricità e trasporti e che quindi presenteranno un design 100% Carbon Neutral (come verrà indicato anche sulle nuove confezioni dei prodotti Apple).

La nuova generazione di Apple Watch Ultra arriva accompagnata da nuovi quadranti pensati appositamente dal brand di Cupertino per questo modello “rugged” di smartwatch e ribattezzati “Modular Ultra Face”.

A cambiare è principalmente ciò che sta sotto al display: Apple ha presentato il nuovo chip S9 assieme ai Watch Serie 9, un chip che promette migliorie in termini di reattività, prestazioni ed efficienza. Apple Watch Ultra 2 vanta la stessa durata della batteria del predecessore, la quale raggiunge le 36 ore di autonomia senza ricarica.

WatchOS 10, inoltre, prevede un miglioramento della componente dedicata ai ciclisti, mostrando le performance dei percorsi che si staranno intraprendendo, in tempo reale, sia sullo schermo dello smartwatch, che sullo schermo dell’iPhone connesso all’Apple Watch Ultra 2.

A chiudere il pacchetto troviamo un miglioramento della precisione per “Dov’é?”, un rivisitato sistema di monitoraggio delle sessioni nelle profondità marine, un non meglio specificato miglioramento nella torcia (il quale molto probabilmente si rifà ai 3000 Nits presenti nel nuovo schermo) e un elevation range che spazia da ‘500 metri, sotto il lvello dle mare, fino a 9000 metri di altitudine.

Grande assente, con sorpresa un pò di tutti, la colorazione scura tanto chiacchierata nelle scorse settimane.

Prezzo e disponibilità

Apple Watch Ultra di seconda generazione sarà disponibile al preordine sul sito ufficiale di Apple al prezzo di 799$ (dobbiamo ancora scoprire il prezzo in €) e sarà disponibile all’acquisto diretto a partire dal 22 settembre. Esiste un solo modello, come lo scorso anno, dotato di connettività dati LTE.