Oltre agli iPhone 15 e agli Apple Watch Series 9, il terzo prodotto annunciato durante l’evento Wonderlust è stato l’Apple Watch Ultra 2, una versione nuova di zecca dello smartwatch top di gamma lanciato lo scorso anno. A prescindere che siate in possesso dello scorso modello e vogliate fare il passo avanti, o che semplicemente ne siate rimasti talmente innamorati da volerlo acquistare, questo articolo vi tornerà sicuramente utile. Vi forniremo, infatti, una lista con tutti gli store in cui è disponibile il preorder, cosicché possiate assicurarvi di riceverlo alla sua uscita, il 22 settembre.

Lo smartwatch top di gamma di Apple, dedicato principalmente agli amanti del fitness, si rinnova con un hardware più potente e una serie di nuove caratteristiche che in molti stavano aspettando, pur mantenendo invariato l’aspetto. Il prodotto è disponibile in tre varianti, che vedono differenza solo nella tipologia di cinturino: Alpine Loop, Trail Loop e Ocean; il prezzo di listino per tutte è lo stesso, ovvero 909,00€ (ben 100,00€ in meno rispetto al modello dell’anno scorso).

Inoltre, prima di passare a tutte le informazioni che dovreste sapere sull’Apple Watch Ultra 2, se siete interessati ad acquistare anche uno dei modelli di iPhone 15 o un Apple Watch Serie 9 vi invitiamo a consultare gli articoli dedicati ai loro preorder!

Apple Watch Ultra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo accennato, l’Apple Watch Ultra 2 è rivolto principalmente agli sportivi, dato che, a differenza dei Series 9, dispone di funzionalità progettate appositamente per misurare gli allenamenti sportivi con un’accuratezza eccezionale. A rendere il tutto ancora più preciso è il nuovo Chip S9, che promette migliorie in termini di reattività, prestazioni ed efficienza.

Inoltre, l’Apple Watch Ultra 2 rappresenta un investimento duraturo negli anni, giacché, nonostante l’aspetto elegante, è estremamente robusto e versatile. Insomma, a livello di caratteristiche e funzionalità parliamo di uno smartwatch che ha ben pochi concorrenti sul mercato e che diventerà un compagno fidato sia nella vita di tutti i giorni che nelle sessioni di allenamento, aiutandovi a raggiungere i vostri obiettivi.

Apple Watch Ultra 2, come pagarlo a rate?

Se state considerando l’acquisto di un Apple Watch 2 e preferite pagarlo a rate in modo da dilazionare la spesa, sarete felici di sapere che è possibile farlo in modo semplice, indipendentemente dallo store che scegliete. L’Apple Store stesso, infatti, offre l’opzione di finanziamento: quando aggiungete il prodotto al carrello e procedete al pagamento, troverete l’opzione “Finanziamento” che vi permetterà di avviare il processo.

Un’alternativa è affidarsi al pagamento a rate offerto da Amazon attraverso la linea di credito Cofidis. Questa opzione è particolarmente comoda perché offre un finanziamento a tasso zero senza la necessità di presentare una busta paga, ma richiede solo un conto corrente e un documento di identità. L’accesso a questa opzione è altrettanto semplice: bisogna solo selezionare “CreditLine” come metodo di pagamento dopo aver inserito l’articolo nel carrello e seguire le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Infine, una terza possibilità è rappresentata dai pagamenti a tre rate a tasso zero offerti da servizi come PayPal e Klarna. Anche in questo caso, non è necessario presentare una busta paga, e queste opzioni sono disponibili in numerosi negozi online, tra cui Euronics (qui tutti i modelli) e Unieuro (qui tutti i modelli). Insomma, la scelta del metodo di pagamento dipende dalle vostre esigenze, ma è importante optare solo per rivenditori affidabili, come quelli menzionati in questo articolo, per evitare possibili truffe.

Apple Watch Ultra 2, dove effettuare i preorder per ogni modello

Apple Store

Amazon

Mediaworld

Unieuro

Ovviamente, gli iPhone 15 saranno disponibili per il preorder anche su altri store, come ad esempio Euronics (qui tutti i modelli). Insomma, avete un’ampia scelta su dove acquistarlo, non vi resta che decidere quale modello fa maggiormente al caso vostro e sperare che sia ancora disponibile!

