Come avrete visto, abbiamo aperto la mattinata proponendovi una intrigante selezione di prodotti tech che potrebbero tornarvi utili per le vostre escursioni, proseguendo così quel percoso di articoli che, già da qualche tempo, speriamo vi stiano accompagnando e guidando tra gli acquisti estivi utili a partire per le vostre vacanze.

Ebbene, restando proprio sul rapporto che può sussistere tra escursionismo e tecnologia, siamo felici di segnalarvi che, proprio oggi, su Amazon è tornato disponibile a prezzo scontato lo splendido Apple Watch Ultra, un dispositivo ambitissimo e di fascia alta che, a onore del vero, non subiva un calo di prezzo almeno da maggio, e che oggi è in sconto a 939,99€, ovvero con uno sconto di circa 70 euro rispetto al prezzo di 1.009,00 originariamente richiesto per l’acquisto.

Certo, ci rendiamo conto che lo sconto non sia alto, ma va detto che si tratta comunque dell’occasione migliore per acquistare il prodotto in questo momento, giacché a prezzi inferiori si trova praticamente solo sul mercato dell’usato.

Un prezzo sicuramente non per tutti, ma pienamente giustificabile se si considera che parliamo, senza alcun dubbio, di quello che è il migliore smartwatch del mercato, caratterizzato da una scelta dei materiali davvero eccezionale, visto il suo corpo in titanio aerospaziale, davvero resistentissimo, antigraffio e antiurto, come ci si aspetterebbe da un dispositivo realizzato per situazioni sportive estreme.

Apple Watch Ultra, infatti, è più di un semplice smartwatch, ma si tratta di un dispositivo creato con l’obiettivo di offrire a sportivi, agonisti ed escursionisti , un compagno di avventure e di allenamento con tutti i crismi, in grado di sopportare facilmente anche condizioni atmosferiche estreme e persino alla pressione da immersione, potendo essere immerso fino a 100 metri di profondità, ben oltre il limite massimo di gran parte della concorrenza.

A comprova di ciò, c’è anche una batteria dalle performance impressionanti, capace di garantire fino a 36 ore di utilizzo in condizioni normali, e capace di sostenere per ore anche l’analisi delle condizioni fisiche tramite i sensori integrati, oltre che le fondamentali funzioni GPS, tra cui la comodissima funzione (ottima per il trekking) chiamata “torna sui tuoi passi”, è in grado di aiutarvi a ritrovare la strada perduta qualora, ad esempio, ci si smarrisca nel corso di un’escursione.

Dalla forma quadrata e dai bordi fortemente arrotondati, perfettamente in linea con quello che è il disegno più classico della gamma Apple Watch dell’azienda, Apple Watch Ultra è, in sintesi, il dispositivo che lancia il guanto di sfida a brand come Garmin per ciò che riguarda gli smartwatch dall’animo sportivo, proponendosi come un’eccellenza nel campo degli “sportwatch”.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi lo splendido Apple Watch Ultra ad un prezzo competitivo, prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

