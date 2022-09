Se fino a qualche mese fa eravamo ansiosi di conoscere i nuovi prodotti della mela morsicata nella loro totale integrità, a distanza di nemmeno un mese dalla loro presentazione il top di gamma in ambito smartwatch, Apple Watch Ultra, è stato ora smontato completamente, mostrando le proprie componenti interne.

A quanto pare lo smartwatch rugged di Apple non è solo resistente ma anche difficile e costoso da riparare!

In questo caso vi vogliamo segnalare l’ottimo lavoro svolto da ifixit. È a volte interessante guardare dei video dimostrativi, a pochi giorni dall’uscita dei nuovi dispositivi, dove si ha la possibilità di scoprire come eseguire un lavoro di riparazione in autonomia per i propri recenti acquisti, nel caso mai ce ne dovesse essere bisogno. La curiosità di conoscere se un prodotto è facilmente riparabile in autonomia è lecita, dato che stiamo parlando di dispositivi che non costano poco e magari una riparazione “fai da te” potrebbe farci risparmiare qualche soldo.

Ma tutto questo è fattibile nel caso di Apple Watch Ultra? Si può smontalo in totale sicurezza?

Nel video dimostrativo dello smontaggio che vi lasciamo a fine articolo, si può vedere come sul retro l’intera cassa può essere aperta svitando quattro viti P5 di tipo pentalobo, ma già qui si incontrano le prime difficolta.

Dopo aver liberato dalle viti il pannello sul retro del dispositivo, ci si scontra subito con una guarnizione che garantisce l’impermeabilità all’acqua di Watch Ultra, certificato EN13319, rischiando di rendere il dispositivo non più idoneo per le immersioni dopo l’apertura.

La parte complicata dello smontaggio non è finita. Sotto lo sportello troviamo una batteria da 542mAh, il 76% in più rispetto all’Apple Watch Series 8, ed il Taptic Engine, i quali rendono davvero difficile arrivare al display, elemento già di per sé delicatissimo. Oltre a questo, nel video dimostrativo di ifixit, viene mostrato il doppio speaker utilizzato per le chiamate, Siri e per la sirena di emergenza.

Purtroppo, lo smontaggio del dispositivo non è uno dei più semplici, anzi possiamo dire che è abbastanza complicato. Senza la giusta attrezzatura risulta quasi impossibile eseguire un lavoro di riparazione in autonomia e di certo, dopo aver riassemblato l’orologio, non sarà garantita la resistenza all’ingresso di acqua durante le immersioni.