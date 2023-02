Apple Watch Ultra, come saprete, è indubbiamente lo smartwatch più desiderato del momento, complice non solo il brand di riferimento, ma anche e soprattutto una qualità eccezionale che, già solo per il suo apparato tecnico, lo ha posizionato subito ai vertici del mercato.

Parliamo, insomma, di un dispositivo di altissimo livello che, non a caso, ha un prezzo richiesto per l’acquisto decisamente alto, corrispondente a ben 1.094,99€! Un prodotto non proprio per tutti ma che, grazie ad eBay, può essere vostro, oggi, ad un prezzo al di sotto della soglia dei 1000 euro!

Vi segnaliamo infatti che su eBay potrete acquistare Apple Watch Ultra, nella sua colorazione Trail Loop, al prezzo di soli 928,90€, con un risparmio netto di oltre 160 euro! La cosa è interessante anche perché, quando si parla di “colorazioni” per l’Apple Watch Ultra, si parla in realtà del solo cinturino, giacché la cassa, realizzata in titanio, è sempre del medesimo colore, ed è invece il solo cinturino a variare, ed è ovvio che quest’ultimo può facilmente essere cambiato col colore che si preferisce.

Insomma, si tratta di un bell’affare, anche perché, come detto in apertura, parliamo di un prodotto davvero di altissimo livello, che ha bisogno di ben poche presentazioni. Riprendendo il classico design della gamma Apple Watch, Ultra si presenza con una cassa in titanio aerospaziale dalla forma quadrata e dai bordi fortemente arrotondati, distanziandosi così dalla concorrenza che, specie in casa Garming, tende a presentare sportwatch dalle forme più classiche, con casse rotonde e allineate a quello che è il mercato dei classici cronografi sportivi.

Oltre a ciò, parliamo di uno smartwatch che, come intuibile, è stato realizzato appositamente per gli sportivi e gli escursionisti e che, pertanto, include una serie di attenzioni tali da renderlo non solo versatile, ma anche estremamente resistente: Apple Watch Ultra è infatti in grado di resistere ad urti, condizioni atmosferiche estreme e persino alla pressione da immersione, potendo essere immerso fino a 100 metri di profondità, e dunque ben oltre il limite massimo di gran parte della concorrenza.

Ad arricchire ulteriormente il comparto tecnico, ci sono poi tutti i tipici sensori adibiti al monitoraggio dell’attività fisica, nonché l’utilissima modalità chiamata “torna sui tuoi passi” che, grazie al supporto del collegamento GPS, permette di ritrovare la strada perduta qualora, ad esempio, ci si smarrisca nel corso di un’escursione!

Dotato di una batteria in grado di di garantisce fino a 36 ore di utilizzo in condizioni normali Apple Watch Ultra è, in sintesi, uno smartwatch pensato per una fascia di pubblico particolarmente esigenze, e con specifiche esigenze sportive, a prescindere che si tratti di nuoto, apnea, scalate o il fitness tra le mura di una palestra… o di casa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!