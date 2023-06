Cosa c’è di nuovo in watchOS 10? L’ultimo aggiornamento software per il dispositivo indossabile di Apple è “un aggiornamento storico per Apple Watch”, scrive l’azienda.

Apple ha presentato oggi watchOS 10, offrendo agli utenti di Apple Watch un nuovo approccio per visualizzare rapidamente le informazioni con app ridisegnate, un nuovo Smart Stack per mostrare i widget pertinenti proprio quando servono e nuovi quadranti del tutto originali. Per i ciclisti arrivano nuove metriche, visualizzazioni degli allenamenti e connettività Bluetooth per misuratori di potenza, sensori di velocità e sensori di cadenza. Per gli escursionisti, nuove funzionalità di waypoint e mappe della bussola aiutano ancora di più. L’app Mindfulness offre strumenti aggiuntivi per supportare la salute mentale.

Nuovo linguaggio di design e navigazione

Con watchOS 10, le app ridisegnate forniscono più informazioni in un colpo d’occhio e ci sono nuovi modi per navigare e accedere rapidamente ai contenuti.

“Con watchOS 10 abbiamo ridisegnato l’interfaccia, consentendo agli utenti di vivere l’Apple Watch come mai prima d’ora“, ha dichiarato Alan Dye, vicepresidente di Human Interface Design di Apple. “L’aggiornamento offre agli utenti le informazioni più importanti a colpo d’occhio, una navigazione semplificata e un nuovo linguaggio visivo che sfrutta appieno il display dell’Apple Watch. Stiamo anche introducendo lo Smart Stack, che offre un accesso rapido a informazioni proattive e rilevanti, direttamente dal quadrante dell’orologio“.

Smart Stack

Smart Stack consente agli utenti di visualizzare informazioni tempestive che si adattano al contesto.

Le app di Apple Watch, tra cui Meteo, Borsa, Casa, Mappe, Messaggi, Orologio mondiale e altre, utilizzano ora più spazio sul display di Apple Watch per fornire informazioni più immediate. L’app Attività su Apple Watch e l’app Fitness su iPhone semplificano ancora di più il monitoraggio del movimento quotidiano, offrendo maggiori dettagli, miglioramenti nella condivisione, un trofeo ridisegnato e suggerimenti dei trainer di Apple Fitness+.

Il nuovo Smart Stack contiene widget che mostrano informazioni tempestive che si adattano al contesto dell’utente e possono essere visualizzati con una semplice rotazione della Corona digitale da qualsiasi quadrante dell’orologio. Ad esempio, all’inizio della giornata, Meteo mostrerà le previsioni del tempo per la giornata, mentre durante l’orario di lavoro potrebbe mostrare le prossime riunioni o gli impegni del calendario. Gli utenti possono personalizzare il proprio Smart Stack scegliendo quali widget includere e l’ordine in cui vengono visualizzati.

Nuovi quadranti

Con watchOS 10, sono stati introdotti nuovi quadranti per personalizzare ulteriormente l’aspetto dell’orologio. Sono disponibili nuovi stili di quadranti, come “Aurora”, che mostra un bellissimo cielo in movimento con colori vivaci, e “Caleidoscopio”, che crea design unici e colorati a partire da immagini personali o predefinite. Ci sono anche quadranti che consentono di visualizzare più complicazioni, offrendo accesso rapido a informazioni come calendario, attività, meteo e altro ancora.

Miglioramenti per ciclisti ed escursionisti

Apple Watch è diventato ancora più utile per ciclisti ed escursionisti con watchOS 10. Sono state introdotte nuove metriche e visualizzazioni specifiche per il ciclismo, consentendo agli utenti di monitorare la loro velocità, potenza e cadenza durante le sessioni di allenamento. Inoltre, l’orologio può essere collegato a misuratori di potenza, sensori di velocità e sensori di cadenza tramite connettività Bluetooth.

Per gli escursionisti, sono state introdotte nuove funzionalità in Compass Waypoint e Mappe che permettono di navigare facilmente in sentieri e percorsi. Queste nuove funzionalità sono particolarmente utili per coloro che amano fare escursioni e esplorare la natura.

Strumenti per la salute mentale

watchOS 10 include anche strumenti aggiuntivi per supportare la salute mentale degli utenti. L’app Mindfulness offre nuove funzionalità che aiutano a gestire lo stress e a migliorare il benessere emotivo. Gli utenti possono accedere a esercizi di respirazione guidata, pratiche di meditazione e altre tecniche di rilassamento direttamente dal polso.