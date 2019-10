Apple, WSJ conferma: avviata la produzione di iPhone Xr in India

Apple ha cominciato ad assemblare i primi iPhone Xr in India. I motivi? Tensioni tra Cina e USA e nuova strategia politica adottata dal governo indiano.

Apple ha cominciato ad assemblare i primi iPhone Xr in India. Dopo le indiscrezioni dell’ultimo periodo, la conferma arriva da Newley Purnell, giornalista del Wall Street Journal, che ha pubblicato su Twitter la foto della confezione di un iPhone Xr con l’eloquente scritta “Designed by Apple in California. Assembled in India”. Una frase che non ha bisogno di spiegazioni.

Tuttavia, i motivi per cui Apple ha deciso di spostare la propria produzione dalla Cina all’India provengono da due fronti. Da un lato, c’è la crescente tensione tra Cina e Stati Uniti che – con l’aumento delle tariffe di importazione – va a intaccare la politica economica di Apple che sarebbe costretta a pagare cifre molto più alte per i dispositivi prodotti nel paese del Dragone. Dall’altro, invece, la scelta fatta a Cupertino potrebbe derivare dalla nuova strategia politica adottata dal governo indiano.

Confirmed: iPhone XRs, assembled in India for the first time, now available. https://t.co/4NcpLOSKNq pic.twitter.com/HmvSEgYuQq — Newley Purnell (@newley) October 21, 2019

Secondo il Wall Street Journal, infatti, il primo ministro Narenda Modi sta modificando la percezione del Paese agli occhi delle grandi aziende per spingerle a spostare la produzione in India, promettendo “un regime normativo più aperto, una struttura fiscale della società più semplice e incentivi per le società interessate”. A quanto pare, il governo sta anche offrendo ulteriori incentivi per le aziende che decidono di produrre nel Paese smartphone destinati all’esportazione.

Foxconn, l’azienda assemblatrice di iPhone, si era già detta pronta a spostare la produzione dalla Cina verso altri Paesi del sud-est asiatico qualora la situazione Cina-USA si fosse complicata ulteriormente. La società, infatti, già in passato ha dichiarato di avere abbastanza risorse al di fuori della Cina per soddisfare la domanda del colosso di Cupertino. Senza dimenticare che – ad aprile scorso – Foxconn ha dichiarato che avrebbe spostato una parte della produzione proprio in India senza specificare, però, di quale modello.

A questo punto, dati gli ultimi sviluppi della vicenda, non ci sono più dubbi che il modello in questione è proprio l’iPhone Xr.