Arm ha annunciato due nuovi prodotti progettati per aumentare le prestazioni degli smartphone: la CPU Arm Cortex-X4 e la GPU Arm Immortalis-G720.

Il Cortex-X4 è il core Cortex-X di quarta generazione di ARM e si dice che sia più veloce del 15% rispetto al suo predecessore, il Cortex X-3. È stato inoltre progettato per essere più efficiente dal punto di vista energetico, e per consumare il 40% in meno di energia rispetto al Cortex X-3.

Immortalis-G720, invece, è la quinta generazione di GPU di Arm ed è progettata per giochi ad alte prestazioni e altre applicazioni impegnative. È basata sulla nuova architettura ARM v9.2 di Arm, e include una serie di funzionalità progettate per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica.

Arm ha anche annunciato una nuova piattaforma chiamata Arm Total Compute Solutions 2023 (TCS23), progettata per i progettisti di system-on-chip (SoC) e destinata ai dispostivi di fascia alta. TCS23 include la CPU Cortex-X4 e altre basate su architettura Armv9.2, la GPU Immortalis-G720 e una serie di altre IP Arm.

I nuovi prodotti di Arm rappresentano un significativo passo avanti negli sforzi dell’azienda per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica dei dispositivi mobili. E dovrebbero essere più che sufficienti a consolidare la posizione del settore – dove è pressoché monopolista assoluta.