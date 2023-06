State valutando di attivare una nuova offerta telefonica e vorreste cambiare gestore, a fronte di un gran quantitativo di giga in più rispetto alla tariffa che possedete al momento? Allora la promozione iliad Flash 130 è proprio ciò che fa per voi, in quanto è pensata per assicurarvi 130GB dati + 9GB dedicati per navigare in Europa e minuti e sms illimitati, a un prezzo davvero imbattibile.

L’offerta, tra le più vantaggiose mai proposte da iliad, è disponibile a soli 8,99€ al mese, un prezzo davvero competitivo se paragonato a operatori quali Tim, Vodafone o Fastweb! Non meno importante, Iliad continua a tenere fede agli impegni presi con i suoi ormai 10 milioni di utenti garantendo, insieme a una promozione da capogiro, qualità, innovazione e trasparenza sui contratti privi di vincoli.

Dunque, Ccme per tutte le offerte Flash iliad, anche la FLASH 130 è limitata e terminerà tra soli 14 giorni. È possibile attivarla online, in semplicissimi step, tramite il sito iliad.it. Gli utenti con un’offerta iliad già attiva che lo desiderano, potranno cambiarla e aumentare così la loro disponibilità di giga e, i nuovi clienti, avranno la possibilità di passare al nuovo operatore portato anche il proprio numero telefonico senza costi aggiuntivi!

Ci teniamo a precisare che, oltre alla fantastica flash 130, restano disponibili altre promozioni mobile di iliad: la Giga 150, con 150GB 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese, Giga 100 con 100GB, minuti e sms illimitati a 7,99€ e la Dati 300 per chi ha esigenza di un’ampia disponibilità di connettività con 300GB a 13,99€ al mese,

