L’AirTag di Google potrebbe essere più vicino del previsto. Secondo il leaker Kuba Wojciechowski, il team Nest del colosso di Mountain View starebbe lavorando alla produzione di uno smart tracker simile a quello della Mela con nome in codice “grogu”.

Dopo Apple, Samsung e Tile, dunque, anche Google vorrebbe entrare in questo mercato, proponendo uno strumento almeno un po’ diverso da quelli della concorrenza, se non altro dal punto di vista dell’estetica.

Il dispositivo, che internamente viene chiamato “grogu”, “grouaudio” o “GR10” sarà disponibile in diversi colori. Il suo nome in codice, poi, è un chiaro riferimento a Baby Yoda, in quanto vero nome del personaggio di Star Wars: The Mandalorian. Il riferimento suona come un omaggio, e chissà che Google non decida di lanciare anche un’edizione speciale dedicata ai fan del franchise…

Google is working on a smart tracker similar to Apple's AirTag, codename "grogu" – report pic.twitter.com/8K6KO7tfzj — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023

Per ora, l’unica cosa pressoché certa è che “grogu” sarà un tag di tracciamento molto simile a quello di Apple, con altoparlante e supporto alle tecnologie di connettività Bluetooth LE e UWB. Queste ultime sono indispensabili per il buon funzionamento del tag, ovvero per permettere di localizzarlo, e anche l’altoparlante può risultare utile in diverse circostanze (come antifurto e come semplice “aiuto sonoro” per ritrovare più facilmente l’oggetto associato, ad esempio un paio di chiavi).

Su Twitter, Wojciechowski non fornisce una data precisa per il lancio del nuovo prodotto, ma ipotizza possa avvenire del corso della Google I/O Developer Conference di quest’anno.

Allo stesso tempo, un altro leaker (Mishaal Rahman) informa che “tag locator” sarebbe stato aggiunto come tipo di dispositivo disponibile nella console per sviluppatori Fast Pair (per chi non lo sapesse, Fast Pair consente di rilevare e associare rapidamente i dispositivi nelle vicinanze, senza necessità di aprire il menu Bluetooth delle impostazioni). Insomma: all’uscita non dovrebbe mancare molto, ma per altre info come quella sul prezzo bisognerà attendere ancora almeno fino a maggio.