Siete alla ricerca di una nuova offerta telefonica interessante e state valutando la possibilità di cambiare gestore, a fronte di un gran quantitativo di giga in più rispetto alla tariffa che avete al momento? Allora la promozione Illiad Flash 130 è proprio ciò che fa per voi, in quanto è pensata per assicurarvi 130GB dati + 9GB dedicati in Europa e minuti e sms illimitati, a un prezzo davvero imbattibile.

L’offerta, inoltre, è disponibile a soli 8,99€ al mese, un costo davvero competitivo se paragonato a operatori quali Vodafone, Fastweb e Tim. Non meno importante, Iliad ha deciso di puntare sulla chiarezza e la massima trasparenza verso i clienti, con offerte che non variano nel tempo ed evitando anche vincoli contrattuali e costi nascosti.

Fino al 9 marzo sarà possibile sottoscrivere sul sito Iliad.it, negli Store e nei Corner, la nuova offerta ma soprattutto, come sempre, zero costi nascosti e zero vincoli. Gli utenti iliad già attivi che lo desiderano, invece, potranno effettuare il cambio offerta e aumentare la loro allowance di giga.

La Flash 130 è una promozione davvero ottima, sia per il prezzo sia per l’affidabilità con cui Iliad si sta proponendo, pur essendo un nuovo operatore sul mercato. Si tratta di un’azienda che ha rispettato in tutto e per tutto le promesse fatte ai propri consumatori e che, in più, è riuscita ad aumentare di molto la qualità della ricezione delle proprie SIM in tutta Italia!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Iliad dedicata all'offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima la vostra registrazione al serio, quanto meno prima del termine della promozione.

