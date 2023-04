La Pasqua sta per sbarcare in casa Honor con una valanga di sconti su tutta la lineup di prodotti. A partire dal 1° aprile e per tutta la durata del mese, il brand propone tantissimi sconti sulla propria linea di dispositivi e una serie di convenienti bundle a prezzi vantaggiosi.

Tutte le offerte disponibili sono visionabili sullo shop ufficiale HiHonor. Andiamo a vederne subito alcune nel dettaglio!

Tra i prodotti in sconto troviamo Honor 70, dispositivo vincitore del premio EISA Awards come miglior prodotto 2022/2023. Lo smartphone offre un bellissimo display curvo OLED da 6,67″ e 120Hz, per un design simmetrico ed elegante. Sul retro troviamo un sensore fotografico IMX800 da 54MP per delle foto di qualità. Fino al 30 aprile, Honor 70 è in offerta a 399,90 euro invece di 549,90 euro nella versione da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre la versione in bundle con Honor Band 7, viene proposta a 448,90 euro. Se volete la versione da 256GB di memoria interna, il dispositivo viene venduto a prezzo scontato per soli 499,90 euro invece di 599,90 euro, mentre il bundle con Honor Band 7 viene venduto a 498,00 euro.

Honor Magic 5 Lite vanta un display OLED curvo a 120Hz da 6,67 pollici dotato di hardware con tecnologia Low Blue Light che riduce i fastidi agli occhi provocati dall’emissione di luce blu. Nonostante il suo design sottile e leggero, il dispositivo offre una batteria da 5100mAh. Al momento in commercio non esiste un dispositivo cosi sottile e leggero con una batteria al di sopra dei 5000mAh in grado di fornirvi autonomia fino a 2 giorni. Il dispositivo viene venduto in offerta a 319,90 euro invece di 389,90 euro insieme al caricabatterie SuperCharge.

Honor 70 Lite, dotato di una piattaforma mobile Snapdragon 5G e di una batteria da 5000mAh, offre una esperienza fluida per tutto il giorno con prestazioni equilibrate per chi cerca un dispositivo dal buon rapporto qualità prezzo. Con il suo display FullView da 6,5 pollici a 90Hz garantisce un buon compromesso per una visione piacevole di contenuti video e fotografici. Il dispositivo viene proposto in offerta a 269,90 euro in bundle con le cuffie Honor Earbuds 2 Lite.

Honor X8a è un dispositivo sottile e leggero dal design elegante e raffinato. Con il suo display FullView 3 da 6,7 pollici offre colori realistici grazie alla tecnologia Honor Display Color Calibration. Anche questo prodotto dispone di una tecnologia anti luce blu che ne riduce le emissioni. Con il sistema a tripla fotocamera posteriore (la principale da 100MP) offre un esperienza fotografica di tutto rispetto per il prezzo. Il dispositivo viene venduto a 239,90 euro invece di 269,90 euro in bundle con Honor Band 7. Honor X8 offre lo stesso design del fratello X8a ma con caratteristiche più ridimensionate, per chi cerca un dispositivo economico ma funzionale, con una fotocamera posteriore da 64MP, una grandangolare da 5MP con un angolo di vista di 120° e un’apertura f/2.2. Il dispositivo viene proposto in sconto a 199,90 euro invece di 259,90 euro.

Se siete in cerca di un dispositivo di qualità ma ad un prezzo ancor più vantaggioso, Honor X7 con la sua ampia batteria da 5000 mAh e il suo display da FullView 6,74 pollici mossi da un SoC Snapdragon 680 viene proposto in sconto a 169,90 euro invece di 209,90 euro. Honor X7a, dotato invece di una quadrupla fotocamera e da una batteria molto più capiente da 6000mAh, viene proposto in sconto a 189,00 euro invece di 229,00 euro. Se non siete contenti e volete spendere ancor meno, Honor X6 è un ottimo entry level con fotocamera da 50MP, batteria da 5000mAh, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna e viene proposto in sconto a 149,00 euro invece di 199,90 euro.

Tra i tablet troviamo Honor Pad 8, ultimo arrivato tra i dispositivi Honor della sua categoria, offre un esperienza audio visiva immersiva grazie al display FullView 2k da 12 pollici e al comparto audio che restituisce suoni potenti e bilanciati grazie alle 8 casse incorporate. Grazie alla sua batteria da 7250mAh, vi permetterà di coprire l’intera giornata. Il tablet viene venduto in offerta a 279,90 euro, anziché 349,90 euro. Se cercate un’alternativa più economica, Honor Pad X8 con display da 10,1 pollici FHD viene proposto in sconto a 169,90 euro invece di 229,90 euro.

Se state cercando un’accessorio elegante da agganciare al polso, troviamo Honor GS 3 Black. Rivolto a chi cerca un prodotto dal design elegante, in grado di mantenere sotto controllo il proprio stato di salute con i suoi sensori all’avanguardia, l’orologio viene venduto in sconto a 169,90 euro invece di 219,90 euro. Se siete in cerca di uno smartwatch più modesto e più economico, Honor Band 7 con display AMOLED da 1,47 pollici e un design sportivo viene proposto in sconto a soli 59,90 euro.

Per concludere con la lista delle offerte, troviamo in sconto anche le ottime cuffie Honor Earbuds 3 Pro a 149,90 euro invece di 199,90 euro, mentre le Honor Earbuds 2 Lite, di fascia entry level ma che forniscono comunque un ottima qualità del suono e durata della batteria, vengono proposte in sconto a soli 69,90 euro invece di 99,90 euro.

Qui di seguito un riassunto di tutte le offerte con i relativi link di acquisto.