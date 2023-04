Qualcomm ha annunciato l’arrivo di una tecnologia che potrebbe rivelarsi rivoluzionarla per il gaming mobile: Snapdragon Game Super Resolution, abbreviato in GSR. Si tratta di un upscaling grafico che l’azienda ha paragonato alle famose tecnologie NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS disponibili su PC e console moderne, progettato per migliorare le prestazioni e la durata della batteria.

Secondo quanto dichiarato da Qualcomm, GSR supporta molte GPU, ma è ottimizzato per funzionare al meglio sui chip Adreno presenti negli smartphone con processore Snapdragon. L’approccio è quindi simile a quello che ha AMD con il suo FSR, compatibile con tutte le schede video ma ottimizzato per quelle Radeon.

Credit: Qualcomm

L’azienda paragona i risultati ottenuti con quelli di AMD FSR e NVIDIA DLSS in modalità prestazioni sia in 4K che in 1080p, mostrano delle immagini dove la risoluzione viene raddoppiata tramite upscale, una volta da 540p a 1080p e un’altra volta da 1080p a 4K. L’incremento di prestazioni dovrebbe anch’esso essere importante, permettendo di giocare a 60 fps anziché a 30 fps in certi titoli.

L’algoritmo di Snapdragon GSR è a passaggio singolo e può essere combinato con altri algoritmi di post-processing, per migliorare ancora di più il risultato finale. Secondo quanto condiviso da Qualcomm, GSR include tecnologie di edge sharpening e range-aware dynamic scaling, inoltre effettua calcoli di luminanza unicamente per il verde, data la maggior sensibilità dell’occhio umano. L’arrivo di GSR contribuirà a migliorare notevolmente le prestazioni anche nei giochi che sfruttano il ray tracing, supportato già da Snapdragon 8 Gen 2 e la cui gestione verrà di certo migliorata con i prossimi chip.

Esattamente come le tecnologie presenti nelle schede video per PC e nelle console, GSR dovrà essere supportato dai giochi; al momento la lista comprende Call of Duty Mobile, Farming Simulator 23 Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy, Return to Empire, Justice Mobile e Naraka Mobile, ma siamo certi che nei prossimi mesi ne arriveranno molti altri.