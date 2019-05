ASUS annuncia ZenFone 6 Edition 30: 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

Asus ha presentato un'edizione limitata di ZenFone 6 in occasione del Computex 2019. Identico alla versione classica, arriva con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

In occasione del Computex 2019 che si sta svolgendo in questi giorni a Taipei, ASUS ha annunciato un’edizione speciale del suo nuovo top di gamma per celebrare il suo trentesimo anniversario. Parliamo dell’edizione limitata ZenFone 6 Edition 30 che si differenzia dal modello presentato pochi giorni fa per i maggiori quantitativi di memoria presenti: ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Altra peculiarità è la nuova finitura della back cover caratterizzata da un design a cerchi concentrici. Per il resto, nessuna differenza con il classico ZenFone 6. Il processore a bordo, dunque, è lo Snapdragon 855 di Qualcomm chiamato a muovere un display IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 19,5:9. La parte frontale è completamente occupata dallo schermo grazie alla scelta di ASUS di integrare la fotocamera posteriore in un meccanismo a rotazione che permette così di sfruttare i sensori posteriori anche per i selfie.

Credit: Engadget

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 MP (f/1.8) abbinato a un secondario da 13 MP grandangolare a 125°. Sotto la scocca una batteria da 5000 mAh. Il software è Android 9 Pie con la ZenUI che interviene poco sull’esperienza stock del robottino verde.

ASUS ZenFone 6 Edition 30 sarà disponibile nella colorazione Matte Black con 30 mesi di garanzia. Al momento, l’azienda taiwanese non ha rilasciato informazioni circa disponibilità sul mercato e prezzi. Intanto, ricordiamo che ZenFone 6 – nella versione classica – è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale a partire da 499,90 euro.