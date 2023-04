Se avete uno smartphone Asus, siete molto probabilmente in trepida attesa di sapere quando arriverà l’aggiornamento ad Android 14 sul vostro bel telefono. Al momento non abbiamo informazioni certe sui tempi di rilascio della versione definitiva di Android 14 a bordo degli Asus, tuttavia, è ragionevole pensare che possa arrivare dall’inizio del 2024 in poi.

Indice

Le liste sono in continuo aggiornamento

Se non trovi il tuo modello specifico, torna a controllare in un secondo momento oppure faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Cercheremo di ottenere informazioni a riguardo direttamente dai vari produttori.

Quali smartphone Asus riceveranno Android 14?

Asus serie Zenfone che riceveranno Android 14

Asus Zenfone 9

Asus serie ROG che riceveranno Android 14

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento Android 14 per i dispositivi Asus?

La stable release di Android 14, nome in codice “Upside Down Cake” è attesa per agosto 2023. Con molta probabilità, la nuova versione del sistema operativo per smartphone verrà rilasciata sui dispositivi di casa Asus diversi mesi dopo. Attualmente non abbiamo una roadmap ufficiale, ma è molto improbabile che vedremo una release prima del 2024.

Continueremo a seguire le dichiarazioni dell’azienda e aggiorneremo costantemente il seguente articolo in base alle nuove informazioni rilasciate.