Asus ROG Phone 2 avrà lo Snapdragon 855 Plus

Asus ha rivelato che ROG Phone 2 sarà equipaggiato con lo Snapdragon 855 Plus di Qualcomm. Lo smartphone gaming sarà presentato il 23 luglio.

A poche ore di distanza dalla presentazione del nuovo processore di casa Qualcomm, Snapdragon 855 Plus, sappiamo già quale sarà il primo smartphone a integrarlo. Stiamo parlando di Asus ROG Phone 2 che verrà annunciato il prossimo 23 luglio dall’azienda taiwanese che ha rivelato che il chip a bordo sarà proprio l’ultimo SoC del colosso di San Diego.

ROG Phone 2 è uno smartphone da gaming che dovrà raccogliere l’eredità del suo predecessore. Nelle scorse ore, sono circolate in rete alcune immagini del dispositivo che mostrano un design simile alla generazione precedente. Niente notch e nessun foro. Restano, dunque, le cornici seppur risicate. Probabilmente, per la parte audio, verrà riproposta la soluzione con due altoparlanti.

Per il resto, ci sono pochissime informazioni. È stato ufficialmente confermato che lo smartphone sarà dotato di un display con refresh rate a 120 Hz, in netto miglioramento rispetto ai 90 Hz di ROG Phone. Questa caratteristica lo avvicinerebbe al principale rivale, Razer Phone 2. Essendo un dispositivo pensato per offrire un’ottima esperienza in ambito videogiochi, ASUS ha assicurato che in futuro verranno ottimizzati altri titoli che possano sfruttare la nuova caratteristica.

Quasi scontata la presenza dello Snapdragon 855 Plus se consideriamo che si tratta di un aggiornamento dell’attuale Snapdragon 855 pensato proprio per la parte gaming. Il nuovo SoC promette un incremento delle prestazioni del 15%. Insomma, sarà interessante potere provare sul campo il nuovo ROG Phone 2. Appuntamento al 23 luglio con la presentazione ufficiale durante la quale scopriremo tutti i dettagli!