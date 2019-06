ASUS ROG Phone 2 avrà un display a 120 Hz

ASUS ROG Phone sarà presentato a luglio e l'azienda taiwanese ha rivelato che lo smartphone gaming avrà un display con refresh rate a 120 Hz come i rivali Razer Phone e Razer Phone 2.

Dopo aver annunciato che il successore di ROG Phone sarà presentato a luglio, ASUS ha rivelato un’importante caratteristica del suo prossimo smartphone da gaming. ROG Phone 2 sarà dotato di un display con refresh rate a 120 Hz. È un notevole miglioramento rispetto al predecessore che era a fermo a 90 Hz.

Inoltre, questo lo avvicina al principale rivale, Razer Phone 2, che già dalla generazione precedente ha la stessa frequenza di aggiornamento. Con un post su Weibo, l’azienda taiwanese ha colto l’occasione per rendere nota la collaborazione con gli sviluppatori del gioco di combattimento “Under the One Man” che sarà uno dei primi titoli a poter sfruttare il nuovo refresh rate del display. ASUS assicura che saranno ottimizzati altri giochi in futuro per una più ampia esperienza a 120 Hz.

Per il momento non ci sono altre informazioni su ROG Phone 2. Tuttavia, è lecito attendersi una scheda tecnica di tutto rispetto che vedrà – presumibilmente – la presenza del processore Snapdragon 855 di Qualcomm accoppiato a un buon quantitativo di RAM. Potrebbe offrire fino a 12 Gigabyte di RAM e includere una serie di accessori da gioco opzionali proprio come il predecessore.

Non è da escludere che ASUS possa rilasciare ulteriori informazioni nel corso dei prossimi giorni con l’intento di aumentare l’interesse attorno a ROG Phone 2 che – come già detto – debutterà a luglio nel mercato cinese in collaborazione con il colosso TenCent, produttore di titoli come PUGB Mobile.