ASUS ROG Phone 2, lanciate due nuove versioni dello smartphone da gaming

ASUS introduce importanti novità per tutti gli utenti grazie al lancio del ROG Phone 2 nelle inedite versioni “Ultimate Edition” e “Strix Edition” . Entrambi sono già disponibili ai preordini.

ASUS ha ottenuto un grande successo con i suoi smartphone, che come ben sappiamo focalizza le sue progettazioni sulla creazione di dispositivi in grado di offrire soluzioni software e hardware dedicate anche ai più esigenti utenti di mobile gaming. La seconda generazione del ROG Phone, presentato in occasione dell’evento di IFA 2019 tenutosi a Berlino, ha dato conferma sulle potenzialità del brand che, inevitabilmente, sta cercando di dominare il mercato dei dispositivi pensati per i gamer. Le due nuove versioni inedite dell’azienda taiwanese mirano ad offrire una migliore esperienza di gioco grazie alle ottimizzazioni dedicate a potenza e velocità dei device.

Non dimentichiamo che il ROG Phone 2 si presenta con il primo display AMOLED da 6,59’’ con refresh a 120 Hz/1ms e tecnologia HDR a 10 bit. La presenza del processore Snapdragon 855+ non può che offrire ottime performance anche grazie alla presenza del nuovo sistema di raffreddamento 3D “GameCool II”. Il tutto, supportato dalla batteria da 6000 mAh. Inoltre, l’esperienza di gioco viene ulteriormente ottimizzata grazie al sistema di vibrazione Dual Surround e ai nuovi microfoni che creano performance immersive non solo dal punto di vista “visivo” ma anche sonoro.

ROG Phone 2 Ultimate Edition, già svelato in anteprima mondiale dall’azienda, e Strix Edition offrono indubitabilmente specifiche da top di gamma: il primo offre infatti 12 GB di RAM e ben 1 TB di storage interno, mentre la Strix Edition presenta un minor spazio di archiviazione ma comunque vanta di ben 8 GB di RAM e 128 di storage. Dal punto di vista dell’esperienza di gioco, sarà inoltre possibile migliorarla con alcuni accessori e con supporto al Mobile Desktop Dock, TwinView Dock II e Lighitin Armor Case e il nuovo gamepad ROG Kunai.

Per tutti coloro che sono interessati, è già possibile preordinare il ROG Phone 2 Strix Edition su Asus eShop. Inoltre, sarà a breve disponibile anche presso gli store Unieuro a 699 euro. La versione Ultimate Edition sarà invece disponibile solamente su Asus eShop a 999 euro.