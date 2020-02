Asus ROG Phone 2 SuperPack: la valigia con accessori gaming arriva in Italia

Asus ha reso disponibile ROG Phone 2 SuperPack, la valigia che contiene tutti gli accessori per il gaming che gli amanti dei videogiochi non possono farsi sfuggire. La nuova edizione speciale dedicata all’omonimo top di gamma dalla casa taiwanese è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore a 899 euro. Lo smartphone non è incluso e deve essere acquistato separatamente (ROG Phone 2 è in vendita su Amazon).

Gli accessori inclusi nel trolley sono:

ROG Phone II – Lighting Armor Case (valore di 39,90 euro) : una cover che protegge lo smartphone, da graffi e urti e supporta la tenuta verticale e orizzontale;

: una cover che protegge lo smartphone, da graffi e urti e supporta la tenuta verticale e orizzontale; ROG Kunai Gamepad (valore di 119,99 euro) : composto da tre elementi modulari (ROG Kunai Bumper, ROG Kunai Controllers e ROG Kunai Holder) per l’utilizzo in modalità palmare e modalità gamepad;

: composto da tre elementi modulari (ROG Kunai Bumper, ROG Kunai Controllers e ROG Kunai Holder) per l’utilizzo in modalità palmare e modalità gamepad; Mobile Desktop Dock (valore di 149,99 euro): per collegamenti esterni a monitor, tastiere o mouse;

per collegamenti esterni a monitor, tastiere o mouse; TwinView Dock II (valore di 249,99 euro): per giocare su un doppio schermo;

per giocare su un doppio schermo; WiGig Display Dock Plus (valore di 289 euro): per collegare lo smartphone in modalità wireless alla TV o a un monitor;

per collegare lo smartphone in modalità wireless alla TV o a un monitor; ROG Phone Bag: una borsa personalizzata con scomparti foderati in velluto dedicati ai diversi elementi di gioco;

una borsa personalizzata con scomparti foderati in velluto dedicati ai diversi elementi di gioco; ROG Suitcase: una valigia personalizzata ROG per portare gli accessori.

A differenza di tutti gli altri accessori inclusi, questi ultimi due non sono acquistabili separatamente.

Daniela Idi, EMEA Marketing Director Mobile Business Division di ASUS, ha commentato così l’arrivo di SuperPack: “L’industria del mobile gaming continua a crescere sempre più rapidamente. Il coinvolgimento degli utenti continua ad espandersi con una portata demografica e geografica sempre più ampia. Il lancio del Super Pack ROG Phone II rafforza l’impegno di ASUS nel fornire agli appassionati gli strumenti e gli accessori necessari per competere nella migliore esperienza di gioco.”

Come detto in apertura, ROG Phone 2 SuperPack è disponibile all’acquisto sullo store online del produttore (raggiungibile tramite questo link) a 899 euro.