Asus ha appena lanciato sul mercato i suoi nuovissimi ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate, due smartphone Android dedicati a chi ama giocare in mobilità puntando al top delle caratteristiche disponibili in commercio in ambito gaming.

ROG Phone 7 offre un ampio display AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici, con un refresh rate di 165Hz e una migliore calibrazione e accuratezza dei colori.

Sotto al cofano troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 al pari dei migliori top di gamma del momento, con a fianco 16GB di RAM LPDDR5X. Associato al sistema di raffreddamento personalizzato GameCool 7, il processore è in grado di dare il massimo in quanto a prestazioni grazie all’overclock. La GPU e la nuova CPU ricevono un incremento di prestazioni pari rispettivamente al 20% e al 15%, con un efficienza complessiva rispetto al suo predecessore del 15% in più.

Il nuovo design ROG Rapid-Cycle Vapor Chamber migliora di circa 2,1 volte il raffreddamento rispetto al tradizionale raffreddamento a camera di vapore, creando insieme alle nuove colonne Y-shaped Wick un’efficienza termica migliorata rispetto al modello precedente del 168%. Tutto questo funziona perfettamente in tandem con il nuovo AeroActive Cooler 7 esterno, anche esso revisionato rispetto alla passata generazione, garantendo un abbassamento delle temperature fino a 25°C.

La batteria è composta da due unità distinte da 3000mAh l’una per un totale di 6000mAh, in modo da garantire temperature inferiori durante i processi di caricamento e scaricamento. Il dispositivo offre un connettore di ricarica laterale, in modo da permetterne l’utilizzo in gioco durante le fasi di ricarica ed è in grado di ricaricarsi totalmente in soli 42 minuti.

Il comparto audio è di alto livello, a detta del produttore migliore rispetto alla gamma ROG Phone 6. Questo è composto da due speaker frontali Super Linear 12×16 simmetrici a 5 magneti, alimentati da amplificatori mono Cirrus Logic CS35L45 e un array di cancellazione del rumore a 3 microfoni. Il Wi-Fi multi antenna garantisce inoltre ottime velocità di connessione e stabilità durante le sessioni di gioco online.

Il dispositivo è inoltre dotato dell’innovativo sistema AirTrigger composto da pulsanti ultrasonici invisibili utilizzabili sia in gioco, sia durante l’uso quotidiano associando determinate gestures relative all’uso delle app installate sul dispositivo.

Armory Crate & Game Genie X-Mode permettono di personalizzare minuziosamente le impostazioni e le performance del dispositivo in base ad ogni singolo gioco, permettendovi di puntare al risparmio energetico piuttosto che alle performance ad esempio, lì dove non sono richieste particolari requisiti di alto livello. Grazie a ROG Clip potrete collegare facilmente al dispositivo anche i controller PS4, Xbox o Stadia, potendo sfruttare al meglio anche i principali servizi di Cloud Gaming.

La nuova gamma di dispositivo ROG Phone 7 è al momento disponibile solo su e-shop nella versione Phantom Black da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna al prezzo di 1.029,00 euro oppure 1.199,00 euro associato ad AeroActivate Cooler 7 per un periodo di tempo limitato.

ROG Phone 7 Ultimate con il suo ROG Vision Color PMOLED display posteriore rispetto alla versione base, viene proposto invece al prezzo di 1.429,00 euro.

Tutte le configurazioni non presenti al lancio possono essere acquistate in pre-order con una disponibilità prevista entro il 17 aprile. Gold Store e Amazon inizieranno le vendite dei dispositivi da fine aprile. Di seguito vi lasciamo i link alle offerte: