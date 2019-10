ASUS Zenfone 4 non si aggiornerà ad Android 9 Pie

ASUS ha confermato che Zenfone 4 non si aggiornerà ad Android 9 Pie, contrariamente a quanto promesso in precedenza, per preservare le prestazioni del sistema e la stabilità dello smartphone.

Brutte notizie per i possessori di Zenfone 4. ASUS ha fatto sapere che lo smartphone non riceverà l’aggiornamento ad Android 9 Pie. Le prime speranze di vedere una nuova versione del sistema del robottino verde alimentate dal rilascio della versione beta in estate, sono svanite completamente. Zenfone 4 resterà fermo ad Android 8 Oreo.

“Per preservare le prestazioni del sistema e la stabilità di ZenFone 4 (ZE554KL), ASUS non ha in programma di aggiornare ulteriormente Android 9 (Pie), ma continuerà a mantenere su Android Oreo” è questa la risposta data dal produttore taiwanese agli utenti che chiedevano informazioni sulle tempistiche di rilascio della versione stabile di Android 9.

Jerry Shen durante la presentazione di Zenfone 4

Come prevedibile, gli utenti sono rimasti amareggiati davanti a questo cambio di rotta. È possibile scaricare la versione beta ma ovviamente si tratta di un software incompleto e poco stabile che non riceverà supporto. Insomma, non proprio una bella mossa da parte di ASUS già criticata per i ritardi che accumula negli aggiornamenti.

ASUS Zenfone 4 è arrivato sul mercato due anni fa con Android 7 Nougat. In seguito, ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 8 Oreo con la promessa che sarebbe arrivato anche Android 9. Così, però, non è stato e i possessori di Zenfone 4 dovranno farsene una ragione.