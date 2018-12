ASUS ZenFone 5Z si aggiorna ad Android 9 Pie

ASUS ha cominciato la distribuzione di Android 9 Pie per ZenFone 5Z. L’update è già disponibile e – come d’abitudine – avverrà in maniera graduale per tutti gli utenti. L’aggiornamento arriva in anticipo rispetto a quanto promesso dall’azienda taiwanese che lo aveva assicurato a partire da fine gennaio.

L’ultima versione del robottino verde arriva con le patch di sicurezza aggiornate al 1 Novembre 2018 e comprende tutte le novità annunciate dal colosso di Mountain View. ZenFone 5Z è la proposta 2018 di ASUS per la fascia alta del mercato di cui potete leggere la nostra recensione qui.

Lo smartphone è caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo grazie alla presenza del SoC Snapdragon 845 di Qualcomm. Il processore è accoppiato a 6 o 8 GB di RAM e 64 o 256 GB di memoria interna espandibile. La parte grafica è affidata alla GPU Adreno 630.

Il comparto fotografico, invece, si compone di una dual camera posteriore da 12MP + 8MP e di una fotocamera anteriore da 8 MP. Non mancano il sensore biometrico, la porta USB-C e il jack audio da 3.5 mm. Sotto la scocca una batteria da 3.300 mAh. ZenFone 5Z è attualmente disponibile a 457 euro su Amazon nella configurazione 6/64 GB.