Asus ZenFone 6 Edition 30 arriva in Italia a 799 euro

ZenFone 6 Edition 30 arriva sul mercato italiano in occasione del 30° anniversario dell’azienda ASUS: un top di gamma con design elegante ed esclusiva Flip Camera che rende inutile l'utilizzo del notch sullo schermo. Offre interessanti caratteristiche e specifiche tecniche. Venduto a partire da oggi ad un prezzo di 799 euro.

ZenFone 6 Edition 30 arriva sul mercato italiano in occasione del 30° anniversario dell’azienda ASUS: un top di gamma con design elegante ed esclusiva Flip Camera.

Dotato di un display NanoEdge da 6,4” con cornici ultra sottili ( rapporto schermo/corpo del 92%) con resistenza ai graffi grazie alla protezione della tecnologia Corning Gorilla Glass 6. Il device si presenta con una Flip Camera con sensore principale Sony IMX586 da 48 Megapixel (f/1,79) offrendo la tecnologia Quad Bayer per scatti di qualità anche in notturna; un sensore grandangolare secondario da 13 Megapixel (125°) consentendo quindi di inquadrare un maggiore numero di soggetti o dettagli all’interno dello scatto.

Nel dettaglio, offre un modulo con doppia fotocamera ribaltabile che svolge quindi sia la funzione di fotocamera anteriore che posteriore, rendendo inutile la presenza del notch. Grazie alla presenza di un G-Sensor, inoltre, viene rilevata la velocità di accelerazione permettendo alla flip camera di riportare il modulo in posizione iniziale in caso di cadute accidentali. Dispone di modalità come Free Angle, Auto Panorama e le nuove HDR+ Enhanced e Super Night che offrono maggiore qualità diurna e notturna.

Si presenta equipaggiato da un processore Qualcomm Snapdragon 855 octa-core a 7 nm e 2,8 GHz, con 12GB di RAM e 512GB di storage per offrire prestazioni del tutto ottimizzate e più fluide, permettendo quindi di gestire facilmente l’utilizzo di app pesanti. La batteria da 5000mAh assicura invece fino a due giorni di autonomia.

Asus ZenFone 6 Edition 30 è disponibile da oggi su Asus eShop ad un prezzo di 799 euro, inoltre per gli utenti che lo acquisteranno entro il 6 settembre ci saranno gli earbuds ASUS Zen Ear BT. Ricordiamo che si tratta di un’edizione limitata di 3000 dispositivi. Lo smartphone viene inoltre venduto con un packaging dedicato che contiene una VIP card e una garanzia di 30 mesi.