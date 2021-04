Asus ZenFone 8 Mini potrebbe essere il top compatto dei vostri sogni

Al giorno d’oggi la ricerca di uno smartphone compatto ma potente è davvero complicata, a meno che non seguiate con attenzione la linea Xperia 5 di Sony che con i modelli Mark II e Mark III ha portato sul mercato degli smartphone davvero comodi se comparati agli altri big del settore.

Asus sembra voler approfittare di questa lacuna del mercato presentando una versione Mini nella prossima lineup di top di gamma della famiglia ZenFone 8. Lo smartphone è stato già avvistato su Geekbench.

Come condiviso dai colleghi di PocketNow, Asus ZenFone 8 Mini è stato avvistato nel database del famoso benchmark Geekbench. Secondo le voci, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno come parte della serie ZenFone 8 di Asus ed è conosciuto internamente con il nome in codice SAKE ed il numero di modello ASUS_ZS590KS/ASUS_I006D.

Non fatevi però ingannare dal suffisso “Mini” nel nome: Asus ZenFone 8 Mini sarà una vera bomba! Stando ai dati raccolti dal benchmark lo smartphone avrà a disposizione ben 16GB di memoria RAM e il chip più potente di Qualcomm, lo Snapdragon 888 5G.

Le indiscrezioni precedenti indicano per ZenFone 8 Mini un display da “soli” 5,92 pollici, una diagonale contenuta se raffrontata ai moderni flagship, di tipo OLED, con una risoluzione di 2400×1080 pixel e 120Hz di refresh rate.

Il comparto fotografico posteriore avrà a disposizione come minimo due sensori, un Sony IMX686 da 64MP e un nuovo modulo IMX663. Secondo i rumor non mancherà nemmeno la ricarica rapida a 30W.

Le dimensioni compatte e le caratteristiche da vero flagship potrebbero rendere ZenFone 8 Mini uno degli smartphone più interessanti di quest’anno. La gamma ZenFone 7 è stana annunciata ad agosto, non ci aspettiamo quindi un annuncio a sorpresa del brand prima di tale periodo per i nuovi modelli.

Non si conosce altro a riguardo, nemmeno se l’azienda deciderà di mantenere l’iconico modulo fotografico motorizzato oppure deciderà di affidarsi ad altre soluzioni innovative.