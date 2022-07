Asus presenta oggi il suo nuovissimo Zenfone 9, la nuova generazione di smartphone compatto e potente che punta a regalare tutte le specifiche degne di un vero e proprio flagship anche a chi è alla ricerca di un dispositivo dalle dimensioni contenute.

A lato del recente dispositivo della famiglia ROG, ecco quindi il secondo prodotto di punta pensato da Asus, con un occhio di riguardo alle dimensioni generali e alla ricerca del miglior compromesso possibile fra potenzialità hardware e spazio a disposizione. Con a bordo Snapdragon 8+ Gen 1 e un prezzo di partenza inferiore agli 800,00 euro vi farà innamorare?

Specifiche da top di gamma in un corpo “mignon”

Quando si ha a che fare con una spazio fisico ridotto, le aziende devono esser in grado di saper optare per le giuste soluzioni hardware al fine di sfruttare ogni millimetro cubo a disposizione. Asus ha voluto stupire il mercato proprio a partire dalle dimensioni generali di questo nuovo smartphone (146,5 x 68,1 x 9,1 mm per un peso di 169 grammi) in relazione alla tanta qualità inserita all’interno della scocca.

Ecco quindi come in una larghezza al di sotto dei 70mm trova spazio comunque uno splendido pannello OLED (realizzato da Samsung) da 5,9″ in risoluzione FullHD+ (e con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz), in grado di rappresentare il giusto compromesso fra una diagonale in grado di accontentare tutti gli scenari d’uso, senza intaccare troppo sulla portabilità.

Il cuore pulsante di questo nuovo modello realizzato da Asus è niente meno che il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, in abbinata con massimo 16GB di memoria RAM (LPDDR5) e 256GB di memoria utente (UFS 3.1), per prestazioni e velocità di esecuzione ai vertici della categoria.

Asus Zenfone 9 Dimensioni 146,5 x 68,1 x 9,1 mm

169g Display 5,9″ FHD+ (2400 x 1080 pixel) Samsung AMOLED

90,02% screen-to-body ratio, 20:9, 445ppi

120Hz

800nit (1100nit max)

Corning Gorilla Glass Victus Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

CPU: 1x ARM Cortex-X2 a 3,2GHz

3x ARM Cortex-A710 a 2,75GHz

4x ARM Cortex-A510 a 2,0GHz GPU: Qualcomm Adreno 730 Memorie 8GB/128GB – 8GB/256GB – 16GB/256GB (LPDDR5/UFS 3.1) Audio Stereo Fotocamera 50MP Sony IMX766 (principale), f/1.9 , stabilizzazione OIS + gimbal a 6 assi, FOV 84,6° 12MP Sony IMX363 (ultragrandangolare), f/2.2, FOV 113°, Autofocus Dual PDAF (macro a 4cm) 12MP Sony IMX663 (frontale), f/2.45, FOV 76,5°, Autofocus Dual PDAF Batteria 4300mAh (ricarica rapida a 30W) Sistema Operativo Android 12 – ZenUI Certificazioni IP68

Attenzione anche alla qualità di foto e video

Se l’anima top gamma è pienamente soddisfatta dalla presenza di memorie e processore di ultimo grido, anche il comparto fotografico ha finalmente il compito di portare a un livello superiore questo smartphone dalle dimensioni compatte.

All’interno dei due “occhi” posteriori, infatti, sono presenti due sensori fotografici di rilievo (il principale è lo stesso implementato da moltissimi dispositivi presentati negli ultimi mesi), con la voglia del brand di rivaleggiare con i mostri sacri dell’attuale scena mobile. La stabilizzazione gimbal a 6 assi è certamente uno dei punti di forza dell’intero sistema fotografico, con un software studiato dall’azienda Taiwanese in grado di tirare fuori il meglio dell’hardware realizzato da Sony.

Software snello e pulito, con qualche chicca per i giocatori

L’approccio di Asus nei confronti del mercato mobile per quanto riguarda la famiglia Zenfone è da sempre uno dei più apprezzati dagli utenti, in quanto in grado di unire personalizzazione e funzionalità senza stravolgere i dettami di Google per quanto riguarda la versione “stock” di Android (nel caso di questo Zenfone 9 si tratta di Android 12).

La nuova linea grafica del Material You va quindi a unirsi alle personalizzazioni proprietarie di Asus che abbiamo già imparato a conoscere negli anni, con una simpatica aggiunta ereditata dal “cugino” della famiglia ROG, ovvero Game Genie, un launcher studiato apposta per permettere agli utenti di sprigionare tutta la potenza a bordo durante le sessioni di gioco e per la gestione delle risorse.

Compatto ma dalla grande autonomia

Dalla lettura della scheda tecnica il dato relativo alla batteria è un altro di quelli da evidenziare come menzione di sicuro interesse. Sono infatti ben 4300mAh quelli a bordo (il motivo dello spessore superiore alla media) che in un corpo così contenuto (ricordando il peso di meno di 170 grammi) rappresentano un dato di rilievo.

Nonostante quindi la grande potenza a disposizione, l’hardware in ambito energetico e le personalizzazioni di Asus in dovrebbero permettere una gestione del comparto autonomia senza grosse preoccupazioni da parte dell’utente. Preoccupazioni che in caso potrebbero essere risolte anche e soprattutto grazie all’adozione da parte di questo Zenfone 9 della ricarica rapida a 30W che garantisce tempi di attesa ridotti per tornare a piena efficienza.

Prezzi e disponibilità del nuovo Zenfone 9

Le grandi ambizioni del brand nei confronti di questo nuovo terminale sono anche dimostrate dal prezzo di attacco con il quale Zenfone 9 arriva sul mercato. Nelle tre varianti disponibili, ci troviamo infatti davanti al seguente listino ufficiale con possibilità di pre-ordine già da questo momento sul sito ufficiale Asus, presso gli Asus Gold Store e su Unieuro:

Per celebrare l’arrivo sul mercato, Zenfone 9 sarà protagonista di una promozione ufficiale Asus che vedrà la variante base proposta al prezzo promozionale di 729 euro, per un periodo compreso da oggi fino al 17 di Agosto.