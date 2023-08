Mentre ci apprestiamo a entrare nella parte finale dell’anno e ci prepariamo ad accogliere il 2024, gli appassionati di smartphone si stanno preparando per una serie di nuovi lanci di prodotti top di gamma che promettono tecnologia all’avanguardia, funzionalità migliorate e, sfortunatamente, prezzi più elevati.

Dall’attesa lineup dell’iPhone 15 di Apple alla serie Pixel 8 di Google e alla famiglia Galaxy S24 di Samsung, è evidente che l’industria mobile sta puntando verso prezzi ancora una volta più elevati.

A partire dal mese prossimo e continuando fino a febbraio dell’anno successivo, gli appassionati avranno a disposizione un’ampia gamma di modelli di smartphone flagship tra cui scegliere. Apple apre le danze a settembre con il lancio non di uno, ma di quattro nuovi modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. A seguire, a ottobre, ci sono il Pixel 8 e il Pixel 8 Pro di Google, pronti a rubare la scena. Samsung è pronta a concludere questa ondata di flagship a febbraio 2024 con il lancio della famiglia Galaxy S24.

Purtroppo, però, non tira una bella aria. Sembra che tutti questi modelli tanto attesi condividano una caratteristica comune: un prezzo più elevato. Secondo le informazioni provenienti dal noto esperto @heyitsyogesh su X, i consumatori possono aspettarsi un notevole aumento dei prezzi che va dai 50 ai 200 dollari su tutti i principali top di gamma, a seconda delle varianti specifiche.

We will be seeing a $50 – $200 price jump on all major flagships depending upon the variants.

This includes:

– Google Pixel 8 series

– iPhone 15 series

– Xiaomi 14 series

– Samsung Galaxy S24 series

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 17, 2023