Abbiamo aperto la mattinata segnalandovi l’ottima offerta che Amazon sta riservando agli splendidi Nothing Ear (1), ovvero gli auricolari true wireless realizzati dal creatore di One Plus, oggi in sconto sul portale del 40% grazie alle splendide offerte dei Prime Day 2022!

Ebbene, restiamo in tema auricolari senza fili, per segnalarvi ora un altro sconto davvero notevole, che ha come protagonista gli splendidi LinkBuds di Sony, ovvero degli auricolari TWS dal design davvero particolare, e dalle eccezionali performance acustiche, in sconto oggi del 45%, e dunque acquistabili a soli 99,00€, rispetto ai 179,99€ originariamente necessari per l’acquisto!

Disponibili sia in colorazione grigia che nel classico bianco, i LinkBuds sono degli auricolari senza fili di fascia alta, progettati per offrire il massimo dell’esperienza auditiva, sia che si tratti dell’ascolto di musica, sia di chiamate.

Ciò è possibile grazie al loro design con driver ad anello che, pur mantenendo una certa compattezza (e leggerezza), rende questi auricolari incredibilmente performanti dal punto di vista acustico. Del resto, parliamo di appena 4 grammi per auricolare e, dunque, di quelli che sono tra gli auricolari più leggeri e piccoli del mercato il che, a conti fatti, rende questo prodotto un vero e proprio gioiello tecnologico e di miniaturizzazione.

Progettati per garantire fino a 17,5 ore di ascolto continuativo, i LinkBuds di Sony sono anche certificati IPX4, e dunque resistenti ad acqua e sudore, e vista la loro qualità audio, ma soprattutto la loro stabilità nell’orecchio, sono certamente una scelta sensata non solo per la vita di tutti i giorni, ma anche per lo sport, l’allenamento e la corsa all’aria aperta.

Insomma, con il loro design particolare ed il prezzo proposto, scontato del 45%, gli auricolari Sony LinkBuds sono un acquisto ideale tra i vari proposti da Amazon per questo Prime Day e, per questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

