State cercando dei nuovi auricolari comodi e dal design compatto per effettuare telefonate e ascoltare la vostra musica preferita? Allora dovreste proprio dare un’occhiata ai Philips 1000 Series TAT1207BK/00, che oggi Unieuro vi propone in offerta a metà prezzo.

Grazie a questa promozione, infatti, li pagherete solo 19,99€ anziché 39,99€, con un risparmio di ben 20€ rispetto al prezzo di partenza. Teniamo inoltre a sottolineare che si tratta di un’offerta valida solo online, per cui vi invitiamo ad effettuare il vostro acquista prima che la promozione o le scorte si esauriscano. E con la spedizione gratuita risparmierete anche su questa spesa!

Questi incredibili auricolari si adattano perfettamente alle vostre orecchie grazie ai cuscinetti intercambiabili in silicone, disponibili in tre dimensioni diverse. Così avrete un isolamento perfetto per ridurre al minimo i rumori esterni. Controllarli, poi, è incredibilmente semplice: grazie ai comandi integrati, infatti, potrete mettete in pausa la musica, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale del vostro telefono con la semplice pressione di un tasto.

Fate tante telefonate e temete che i vostri nuovi auricolari Philips possano scaricarsi troppo presto? Nessun problema: usando un solo auricolare mentre l’altro si ricarica, potrete raddoppiare il tempo di conversazione! La qualità audio di chiamate e musica, poi, sarà sempre cristallina, grazie ai potenti driver da 6 mm.

Da menzionare certamente la classificazione IPX4, che li rende resistenti agli schizzi, al sudore e persino alla pioggia. In questo modo potrete usarli tranquillamente in qualsiasi circostanza, anche con il maltempo.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

