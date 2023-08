State per partire per le vacanze e desiderate acquistare un paio di auricolari che vi facciano compagnia durante il viaggio, ma al contempo volete spendere poco? Dopo avervi consigliato svariati gadget tech perfetti per le vacanze, oggi ci concentriamo su un articolo singolo, proponendovi questo modello di auricolari true wireless di Philips, in sconto sul sito di Comet a soli 29,99€!

Grazie a questo sconto del 40% potrete risparmiare ben 20,00€ rispetto al prezzo di listino di 49,99€, assicurandovi un paio di auricolari di alta qualità e di una stupenda colorazione verde acqua, perfettamente in tinta con il periodo estivo. L’articolo rientra nelle offerte estive Comet di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, per cui vi consigliamo anche di dare uno sguardo ai prodotti più interessanti nel nostro articolo dedicato.

Gli auricolari true wireless di Philips, nonostante il loro prezzo decisamente ridotto, presentano comunque una qualità eccellente, alla pari degli altri prodotti del noto brand. La loro resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore li rende l’accessorio ideale per accompagnarvi ovunque, anche in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia tipica delle località montane. I potenti driver da 12 mm incorporati in ciascun auricolare vi permetteranno poi di godere di un audio eccezionale, arricchito da bassi potenti e toni nitidi.

Grazie al design leggero e all’aderenza perfetta alle orecchie, potrete indossare gli auricolari anche durante i viaggi più lunghi senza alcun fastidio e, poiché non ci sono cuscinetti, il canale uditivo rimarrà privo di pressioni indesiderate. Inoltre, Philips ha adottato una forma a una mazza da hockey per assicurarsi che gli auricolari rimangano saldamente in posizione anche durante i movimenti più attivi, garantendo che non cadano mai anche durante corse o allenamenti.

Questi auricolari sono ideali anche per le chiamate grazie a un microfono integrato di alta qualità e, nel caso in cui durante il giorno dobbiate effettuare numerose chiamate, potrete persino prolungare il tempo di conversazione utilizzando una sola cuffia mentre l’altra si ricarica. In ogni caso, avrete modo di godere di un’ottima durata della batteria, con ben 6 ore di riproduzione garantite con una carica completa e la possibilità di ottenere un’ora di ascolto extra con soli 15 minuti di ricarica.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta. Vi suggeriamo di effettuare l’acquisto al più presto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

