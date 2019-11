Auricolari true wireless e altri accessori: le offerte di HolyHigh e Muzili

In occasione del Black Friday di questa settimana vi segnaliamo quelle che sono le offerte che HolyHigh, Muzili ed altri brand emergenti hanno riservato per voi su Amazon per quanto riguarda gli auricolari true wireless ed altri accessori dedicati all’ascolto della musica. Si tratta di prodotti molto interessanti perché, seppur provenienti da brand meno noti al grande pubblico, sono comunque in grado di offrire delle ottime performance in termini di qualità audio restituita, aggiungendo a questo non solo una buona qualità costruttiva ma anche un prezzo estremamente vantaggioso!

Parliamo, ad esempio, di meno di 35 Euro per gli auricolari true wireless X9P proposti da Muzili, venduti con tanto di custodia per la ricarica da 3000mAh con cui poter ricaricare ben 42 volte i piccoli ma performanti auricolari. Stiamo parlando di circa 130 ore di funzionamento, per altro incentivato non solo dalla comodità della membrana in silicone ear plug, ma anche dalla pulizia del suono che permette l’ascolto della musica e delle chiamate anche in situazioni di forte rumore. Lo sconto è ottimo perché si passa dagli originali 45,99€ agli attuali 33,11€! Un’offerta ottima che varrà solo fino alla fine del periodo di saldi di questo accesissimo Black Friday 2019! Dunque affrettatevi!

