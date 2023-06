Da tempo vorreste acquistare degli auricolari senza filo ma non avete a disposizione un budget importante da spendere? Non è un problema, in particolare modo in questo momento in cui Comet propone questi auricolari True Wireless in sconto, ad appena 14,99€ invece di 29,95€.

Una vera e propria occasione in quanto non solo sono piccoli, compatti e super comodi ma, in più, sono provvisti di custodia per ricaricarli e comandi touch per semplificare la ricezione di chiamate e la gestione dei brani che state ascoltando. Per questo, vista la validità e il prezzo di questo modello, vi consigliamo di portare a termine l’acquisto quanto prima!

Grazie alla tecnologia True Wireless, potrete collegare gli auricolari al vostro smartphone senza fili, godendo di una libertà di movimento totale anche mentre siete fuori casa. Inoltre, rimarrete sorpresi dalle dalle dimensioni ridotte della custodia, che vi permetterà di portare gli auricolari sempre con voi e anche in tasca, proteggendoli e ricaricandoli fino a 4 volte.

Inoltre, l’esperienza audio raggiunge un livello davvero interessante sempre grazie alla tecnologia di cui sono provvisti. Quest’ultima assicura una ripartizione efficace del suono tra l’auricolare destro e sinistro. Ogni nota e ogni dettaglio di brani, podcast e video, quindi, saranno sempre perfettamente udibili, per un’esperienza sonora coinvolgente.

Non meno importante, il modello è caratterizzato dalla Streaming Top Sound Technology che ottimizza la resa anche durante lo streaming musicale, garantendovi un suono di qualità superiore. Grazie ai comandi touch ai lati degli auricolari, infine, potrete gestire facilmente le chiamate e la musica senza dover mettere mano al vostro smartphone.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!