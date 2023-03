Se volete acquistare degli auricolari true wireless a un prezzo mai così vantaggioso, allora vi incoraggiamo a considerare seriamente l’offerta che Amazon ha dedicato agli ottimi JBL LIVE Free NC, degli auricolari completi sotto ogni punto di vista. Faremo un estratto delle loro caratteristiche tecniche in seguito, poiché vogliamo dare priorità allo sconto del 61%, il più alto mai registrato da quando questi auricolari sono in vendita su Amazon.

Questo sconto vi permetterà di acquistarli a soli 69,90€ invece di 179,00€, ma l’offerta è valida solo sulla colorazione nera, che non dovrebbe rivelarsi un ostacolo se consideriamo il risparmio. Non sappiamo il numero di scorte, ma con un taglio di prezzo così importante non sorprende se il prodotto dovesse esaurirsi nel giro di qualche ora. Pertanto se cercate un’esperienza di ascolto senza fili, valida sia per le chiamate che per la musica, non dovreste indugiare troppo.

Comodi e con driver dinamici da 6,8 mm, parliamo di auricolari TWS di ottima fattura, con la tipica qualità audio JBL, che permette di ascoltare la musica in modo chiaro e senza distrazioni. A tal riguardo, entra in gioco la cancellazione attiva del rumore e la tecnologia Smart Ambient, che consente di calarvi completamente nel suono, ma anche avere la consapevolezza dell’ambiente circostante senza la necessità di togliere gli auricolari dalle orecchie.

JBL LIVE Free NC sapranno quindi offrire un suono dinamico e versatile, proprio come ci si aspetterebbe da un prodotto JBL, che vanta un’esperienza consolidata nel settore audio. JBL è sinonimo di qualità audio, ma il produttore ha fatto in modo che questi auricolari fossero anche facile da usare, dotandoli della tecnologia Dual Connect + Sync, che permette alle cuffiette di collegarsi automaticamente al vostro smartphone non appena aprite la custodia. Oltre a proteggere gli auricolari, quest’ultima aggiunge 14 ore extra all’autonomia, arrivando a un massimo di 21 ore di ascolto continuo.

Come detto, si tratta di auricolari TWS completi e lo dimostra il contenuto della confezione ricco di accessori. Troverete infatti degli utilissimi gommini di diverse misure e un paio di inserti in gel, per un adattamento perfetto al vostro padiglione auricolare, che si traduce non solo in maggior comfort ma anche di una percezione migliore di tutto lo spettro sonoro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

