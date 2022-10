Quest’anno l’Amazon Prime Day raddoppia e torna per tutto l’11 e 12 ottobre con offerte strepitose su centinaia di prodotti. Tra queste ci sono anche quelle sulle cuffie che stavolta offrono a un prezzo davvero stracciato uno degli auricolari wireless più interessanti del mercato. Si tratta delle Huawei Freebuds versione Pro che possono essere vostre a soli 89€ invece dei 179€ soliti. Si tratta di un vero affare che vi permette di prendere questo eccezionale prodotto al 50% del prezzo di listino, un prezzo davvero mai visto per questi auricolari!

Le Huawei Freebuds Pro sono tra gli auricolari più ambiti quando si parla di cuffie wireless. Oltre al loro design unico e accattivante, sono infatti anche dei veri gioielli di tecnologia che fanno davvero la differenza nel mercato audio. A garantire tanta qualità è innanzitutto la funzione di cancellazione del rumore avanzata che permette di concentrarsi sulle chiamate e la musica con il minimo disturbo da parte di rumori esterni.

Insieme a questa funzione però c’è anche un sistema a 3 microfoni che fa in modo che il suono sia filtrato e restituito all’ascoltatore nella maniera più cristallina possibile. Le potenzialità di queste cuffie però non finiscono qui e grazie al Dual Device è possibile connetterle, simultaneamente, a due dispositivi, passando tra l’uno e l’altro con un solo tocco. Non manca ovviamente la custodia di ricarica da portare sempre con voi per avere gli auricolari sempre carichi!

Se volete comprare un nuovo paio di auricolari per stare sempre connessi con la vostra musica e i vostri dispositivi, non andate oltre perché non troverete delle cuffie wireless migliori di queste. A questo prezzo poi, sono un acquisto praticamente consigliato a chiunque!

